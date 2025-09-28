El Festival Internacional Palabra inicia la semana que conduce a Leteo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante el transcurso del domingo 28 de septiembre se realizarán tres eventos dentro del Festival Internacional Palabra. Para empezar, tendrá lugar «La palabra bombática», un cuentacuentos infantil en el salón de actos del Ayuntamiento a las 12.30 horas de la mano de la escritora Inma Muñoz. Por otra parte, en la sesión de la tarde se realizarán dos eventos. A las 18.30 horas en el museo Vela Zanetti El nuevo lenguaje, poesía sensorial con Julia Roig y Pablo Cerezal. A las 20.00 horas en el teatro el Albeitar «La Palabra Escuchada: una aproximación al pensamiento de María Zambrano» con Niño de Elche y Cristina Consuegra.

Inma Muñoz es editora y escritora de cuentos infantiles con la editorial Ocho en punto. Su primer libro, El puntito Chimpún, fue publicado en 2016. Posteriormente, ha publicado El Sol de Elma, Un lugar para Gusti, Sigue la flecha y El libro bombático. Además, ha colaborado con dos proyectos de la editorial Tres pata y pico.

Julia Roig es autora de relatos y poemas en Vinalia Trippers, así como autora de diversas reseñas literarias en la revista digital Culturamas. Colabora en El Diario de Ibiza y en la revista musical online Muzikalia. Lleva el blog missdesastresnaturales y es autora de diversos prólogos, como Te amo con lo que se ama de Antero.

Pablo Cerezal es un escritor y guionista cuyas publicaciones más destacadas son Los cuadernos del Hafa (2012), el diario poético Breve historia del circo (2017) y el libro de crónica periodística Al-Maqhaa (2017).

Ha sido guionista en el mundo audiovisual, junto a José Ramón da Cruz, de los documentales Madrid-Cochabamba (2015) y Geometría del esplendor (2016).

Niño de Elche, cuyo nombre real es Francisco Contreras Molina, es un artista conocido por su trabajo en flamenco y su exploración de géneros con la electrónica y la performance. En el ámbito literario, cuenta con cuatro libros publicados: No comparto los postres, Morbo legítimo, In memoriam. Posesiones de un exflamenco y Llamadme amparo. Además, realizó una representación sonora para la colección del Museo Reina Sofía en la obra Auto Sacramental Invisible, expuesta de octubre del 2020 a noviembre de 2021. Recientemente, ha participado en la recuperación para el teatro de Poeta en Nueva York y en 2024 editó su decimocuarto disco, Cante a lo gitano. Cristina Consuegra es gestora y creadora cultural. Es coordinadora en el Festival de Málaga, directora en el Festival de Cine Flamenco y Etnográfico de Jerez, y colaboradora en programaciones literarias con la Diputación de Málaga, entre otras. Su trayectoria literaria está enfocada a la poesía, habiendo participado en antologías poéticas como En legítima defensa. Poetas en tiempo de crisis (2014), Mira el cine que yo veo (2011), y Homenaje a Shakespeare y Cervantes (2016).

Mañana lunes 29 de septiembre el Festival Internacional Palabra llevará a cabo dos eventos. Por un lado, La palabra declamada con MJ. Romero y Ana Gorría, a las 18.30 horas en el Palacio del Conde Luna. Por otra parte, La palabra comunicada, con Jesús Maraña y Monserrat Domínguez, a las 20:00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento.

Jesús Maraña es un periodista y escritor en cuyo trabajo se ha vinculado a medios como El Mundo o el diario Público. Ha participado en diversos programas de debate político en radio y televisión, y es analista en distintos espacios de La Sexta desde su fundación. Literariamente, ha publicado Al fondo a la izquierda. Montserrat Domínguez es una periodista española licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y máster en Periodismo por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente, es directora de Contenidos de la Cadena Ser. Desde el 2012 fue directora editorial del diario digital El HuffPost, colaboradora de La Ventana y de El Programa de Ana Rosa. Entre 2018 y 2021, fue subdirectora del periódico El País. Ha sido columnista política del diario La Vanguardia, y es vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Europeos.

El Festival Internacional Palabra contó ayer con dos actos destacados. Por un lado, La palabra y los límites con Ray Loriga y Benjamín G. Rosado, a las 17.15 horas en el Palacio del Conde Luna. También tuvo lugar la presentación de la novela de Querido Alberto con Alberto Ávila Salazar.