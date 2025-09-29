CONMEMORACIÓN
Ochenta años de memoria de Oliegos
El pueblo cepedano anegado en 1945 bajo las aguas del pantano de Villameca vive en tierras vallisoletanas y celebra ocho décadas de su traslado
El sábado 27 de septiembre de 2025 se celebró en Foncastín de Oliegos, en la provincia de Valladolid, el 80 aniversario de la fundación de la localidad y la bendición del pendón leonés de la misma. Un acto de mucha emoción por parte de los vecinos y amigos reunidos en el evento, y cuyo pregón corrió a cargo del que fuera alcalde histórico del pueblo durante años, Juan Antonio Suárez.
resiliencia
Foncastín de Oliegos festejó no solo ocho décadas de historia, sino también el espíritu de resiliencia y hermandad de quienes, ante la adversidad, reconstruyeron su vida y su memoria después de la diáspora de 1945. Así, el pendón, símbolo de identidad y esperanza de Oliegos, vuelve a ondear en alto uniendo el pasado y el presente.
Recordemos que Oliegos, en la comarca leonesa de La Cepeda, quedó anegado bajo las aguas del pantano de Villameca cuando el embalse se construyó en 1945. Sus vecinos fueron trasladados a 200 kilómetros, en la finca vallisoletana de Foncastín, donde tuvieron que levantar el nuevo pueblo: Foncastín de Oliegos.
Al acto del 80 aniversario y la bendición del pendón ahora recuperado, asistieron las autoridades de Foncastín y del municipio de Rueda, al que pertenece, así como una representación cepedana y leonesa, del ayuntamiento de Quintana del Castillo, de la Asociación de Pendones de Reino de León y del movimiento cultural cepedano, con participación de escritores y artistas representativos.
Ello ha permitido mostrar que, 80 años después, Foncastín y sus gentes siguen teniendo en la memoria colectiva y en el día a día a León y a Oliegos, además de un arraigo imborrable, pudiéndolo apreciarlo en lugares del pueblo con estatuas conmemorativas así como en el nombre del propio bar, de sus calles con referencias leonesas o en su gentilicio de «Olegarios», entre otras evocaciones.