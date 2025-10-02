Diálogo con Mourelo

Con motivo de la exposición actual presente en Ármaga titulada De perros, casas y profetas, la dirección de la galería organiza un un diálogo abierto con el artista, Fernando V. Mourelo, que participará junto a otros creadores.

Las fechas elegidas por Ármaga y a la que está invitado todo el público que lo desee serán mañana viernesm 3 de octubre a las 19.00 horas, y el sábado 4 de octubre a las 12.30 horas. Con la actuación musical de Ildefonso Rodríguez (saxo) y Cova Villegas (voz).

Explica María Pérez respecto de la obra de Mourelo que «quizá lo que tenemos en mente al pensar en un pintor, aún en la actualidad, es un ser entregado a su taller, pincel y paleta de colores en mano, un autorretrato de Rembrandt. Lo cierto es que esta idea ha caducado hace varias décadas. Hoy, el pintor puede estar igualmente atormentado, pero los medios para expresarse han cambiado porque los tiempos y la propia Historia del Arte también lo han hecho. Para aquellos que quieren estar a la vanguardia artística, la descomposición del dibujo y el predominio del color resultan definitorios, así como la predominancia de la idea sobre el resultado final. La experimentación y diversidad de medios como collage, performance, medios digitales… ha marcado los últimos tiempos la creación artística. Se ha conformado, más que tendencias dentro del arte, un arte con voluntad de tendencias, pues la hibridación entre los creadores actuales es territorio común. V. Mourelo (Cacabelos, 1965) se sitúa en este camino. Por una parte, la influencia de la abstracción lírica – de la que consideramos Primera acuarela abstracta (1910) de Wassily Kandinsky la obra fundacional – es más que evidente. Busca, al igual que el maestro ruso, expresar sus emociones mediante la liberación del color; por otra, los campos de color de Rothko son la base de su composición, que aplica mediante amplios brochazos cargados de materia pictórica sin temor a dejar gran parte de la superficie cubierta solamente por estos. Derivado de ello, el dibujo se vuelve cada vez más prescindible, siendo el propio color el que delimita las figuras».