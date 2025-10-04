Félix de la Concha, Ángel Fierro, el proyecto Homo Faber, Fulgencio Fernández y Néstor López, Premios Concejo 2025

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El periodista y escritor Fulgencio Fernández, el artista plástico Félix de la Concha, el proyecto centrado en la enseñanza de oficios tradicionales Homo Faber, el cineasta Néstor López y el escritor, investigador y divulgador de la música popular Ángel Fierro son los ganadores de la cuarta edición de los Premios Concejo de la Cultura Leonesa, una iniciativa del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León para reconocer algunas de las mejores aportaciones realizadas por personas o colectivos vinculados a las comarcas en los campos de la creación, la divulgación y el activismo cultural.

El jurado de esta cuarta edición, reunido en la sede del ILC, estuvo formado por la galerista Margarita Carnero Robles; el escritor Antonio Manilla; el director del Museo de los Pueblos, Lucas Morán; la responsable del Departamento de Promoción Cultural del ILC, Piedad Suárez Montiel; el docente e investigador de la cultura tradiciona, David Álvarez Cárcamo; y el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morá. Además, el oficial mayor de la Diputación, José Manuel Martínez Fernández, ejerció como secretaria.

En la categoría de Artes, el jurado propuso a Félix de la Concha (León, 1962), artista hiperrealista de amplio reconocimiento internacional, establecido en Estados Unidos, cuyas obras han sido expuestas en museos y salas de Pittsburgh, New Hampshire, Universidad de Minnesota o Madrid. Su pintura, realista, emplea un lenguaje cercano al fílmico y su temática está vinculada al paisaje, humano o natural, mostrando en algunas series pictóricas un paso casi imperceptible del tiempo. También son famosos sus retratos, realizados en el transcurso de conversaciones con los retratados, tratando de transmitir la personalidad de cada uno de ellos.

En la modalidad de Interpretación y Medio Audiovisual, la propuesta del jurado fue para Néstor López Ferreira, un joven cineasta y productor leonés en cuyas creaciones resalta la mirada humana sobre los problemas de la vida cotidiana recogidos en sus documentales y películas, captando el lado más personal y a la vez más crudo de la realidad. Su trabajo ha sido reconocido en dos ocasiones con el Premio Goya al Mejor Cortometraje Documental.

En cuanto a la categoría de Letras, el Premio Concejo se propuso para Fulgencio Fernández (Cármenes 1955), de quien el jurado valoró su trayectoria vital y profesional dedicada a la difusión, dignificación y defensa del mundo rural leonés, sus tradiciones, historia y personajes. Ha ejercido de cronista diario de las comarcas leonesas comarcas a través de artículos, reportajes, entrevistas, columnas suplementos y libros, primero en el periódico La Crónica de León y actualmente en La Nueva Crónica.

El Premio Concejo a la mejor contribución al Patrimonio Leonés se propuso para el Centro de Oficios Tradicionales Homo Faber, liderado por Francisco Azconegui Morán y Mónica Martín Sisí y ubicado en Mansilla de las Mulas. El proyecto recoge la experiencia de más de 35 años en la enseñanza de los oficios tradicionales, con talleres sobre técnicas y materiales tradicionales en los que cursos intentan transmitir los conocimientos sobre las técnicas con las que se han levantado edificios históricos y las casas de los pueblos.

Finalmente, el jurado propuso como Premio Concejo de la Música Leonesa a Ángel Fierro del Valle (Cármenes, 1941), del que destacó su labor de recopilación de la tradición oral y musical en la comarca de los Argüellos y zonas aledañas, mientras que la digitalización y difusión de dicho material supone un aporte de notable importancia para la cultura. Gran parte del material que logró salvar lo ha utilizado en diversos proyectos musicales de difusión y actualización de estas melodías.

Los Premios Concejo de la Cultura Leonesa están dotados con 5.000 euros y una estatuilla alusiva al concejo y a la junta vecinal, obra del escultor Amancio González, y serán entregados en el transcurso de un acto cuya ubicación se dará a conocer próximamente.