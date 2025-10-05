León corona con el Premio Leteo al poeta de las reencarnaciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El poeta surcoreano Ko Un es el 25. El escritor se ha sumado a la lista de ganadores del prestigioso Premio Leteo, al recibirlo en una gala celebrada ayer en el Auditorio Ciudad de León. Acompañado en el escenario por el director del Festival Palabra, Rafael Saravia, Ko Un se ha mostrado muy agradecido por este galardón y también por conocer la ciudad de León, en la que ya tiene un «hermano poeta», Antonio Gamoneda.

El Premio Leteo cumple 25 años y en esta ocasión especial reconoce la figura de Ko Un, firme candidato al Nobel de Literatura en varias ocasiones. El galardón se enmarca en el Festival Palabra que esta edición ha apostado por la literatura, pero también por la palabra performativa.

Ko Un (Kunsan, 1933) empezó a escribir poemas en 1945 después de leer la obra de un famoso poeta leproso, Han Ha-Un. En 1952, antes de que finalizase la guerra de Corea, se convirtió al budismo. Durante los diez años siguientes dedicó su vida a la meditación zen, hasta que colgó los ‘hábitos’ en 1962. Hasta 1966 vivió recluido en la isla de Cheju, donde dirigió una escuela de caridad y regresó a Seúl en 1967 sumiéndose en un estado caracterizado por el nihilismo, los excesos de alcohol, el insomnio y varias tentativas de suicidio. Es en 1983 cuando da un giro total a su vida. Después de 50 años de soledad, Ko Un se casa con Sang-Wha Lee, profesora de literatura. partir de entonces, Ko Un desarrolla una prolífica carrera creativa, más de 120 obras: novela, ensayo, traducciones, poesía…

Para cerrar el Festival Internacional Palabra, hoy se llevarán a cabo dos actividades matinales. La conferencia El hacha de mano de la poesía, a cargo de Ko Un, con la presentación de un libro inédito de poesía en España, La palabra esperanzada, a las 12.00 horas en el Palacio del Conde Luna. A las 13.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento, se realizará La palabra comprometida / La palabra en duda, con Sofía Castañón y Alberto Rodríguez Torices.