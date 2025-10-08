El Albéitar proyecta la película sobre Gaza que ganó un Oscar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Teatro El Albéitar estrena hoy la octava edición del ciclo Documentales y Derechos Humanos, de Amnistía Internacional León, con la proyección, a las 20.30 horas, de la película palestina No Other Land, que ganó el Oscar a Mejor Largometraje Documental. Basel Adra, joven activista palestino de Masafer Yatta, en Cisjordania, lucha desde su infancia contra la expulsión masiva de su comunidad por las autoridades israelíes. Documenta la erradicación a cámara lenta de los pueblos de su región natal, donde los soldados desplegados por el gobierno israelí derriban poco a poco las casas y expulsan a sus habitantes. En un momento dado, conoce a Yuval, un periodista israelí, que le apoya en sus esfuerzos. Surge así una improbable alianza. Pero la relación entre ambos se tensa por la enorme desigualdad que los separa: Basel vive bajo ocupación militar mientras que Yuval vive libremente y sin restricciones. Awdah Hathaleen, activista palestino y codirector del premiado documental, fue asesinado por un colono israelí frente a un centro comunitario en Cisjordania ocupada. El responsable, Yinon Levi, ya había sido sancionado por la UE por ataques violentos contra palestinos.

El día 14, dentro del mismo ciclo y también a las 20.30 horas, El Albéitar proyecta la película francesa Bigger than us, que narra el viaje de Melati Wijsen, quien decide dar la vuelta al mundo para conocer a sus compañeros, jóvenes activistas como ella, que ya han logrado tener un gran impacto en sus campos gracias a sus convicciones y determinación.

El ciclo de Documentales y Derechos Humanos lo cierrra el día 30, a las 20.00 horas, la película cubana Libres por derecho, que será presentada por la directora del filme, Kirenia Yalit, y la guionista, Marta Matienzo. Esta película recoge los testimonios de catorce familiares de presos políticos cubanos, encarcelados a raíz de las manifestaciones del 11-J. Muestra, además, el proceso creativo detrás de varios grafitis realizados como una suerte de homenaje a estos presos. La entrada a las tres películas es gratuita, hasta completar el aforo.