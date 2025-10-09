El Tumbo Legionense, único en el mundo, volverá restaurado en 2026

El Tumbo Legionense (1124-1171) del archivo de la Catedral de León volverá a León restaurado a mediados del próximo año. Está en el l Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León de Simancas, que ya restañó las heridas de la Donación del Rey Silo (775) y de la Nodicia de Kesos (959). En mayo de 2024, la Consejería de Cultura y el cabildo de la Catedral de León acordaron restaurar documentos históricos del archivo catedralicio. Nueve códices y cuatro documentos medievales. El consejero e Cultura, Gonzalo Santonja, explicó que la restauración del Tumbo Legionense se está ejecutando «sin prisas y sin pausas», ya que se trata de «un códice muy valioso, con muchas páginas y muy voluminoso». Tras su finalización, será la Catedral leonesa la que decida «qué otros tres, cuatro o cinco pasan a Simancas para ser sometidos al mismo tratamiento».

Santonja aseguró que el convenio con la Catedral «deberá renovarse a su finalización, sea quien sea el consejero o la consejera de Cultura en ese momento», ya que «no hay nadie en Castilla y León ni en España ni en Europa que no sea consciente de la riqueza que tiene el archivo catedralicio».

Un archivo que alberga documentos de hace más de mil años que «necesitan un mantenimiento, no porque hayan estado tratados descuidadamente, sino porque el tiempo tiene sus contingencias». Santonja participó en León el acto de clausura del Congreso Internacional Documentos y Cartularios, un congreso «muy importante» debido a «la riqueza existente de códices y de documentos», sobre los que «tradicionalmente se estaba cometiendo un error» al estudiarlos «por separado y aislados», mientras que la cita hoy clausurada «los pone en el contexto de la cultura occidental». Un Congreso, en el que han participado especialistas de varios países, que «tenía que celebrarse en León», debido a la importancia del archivo catedralicio, al que se refirió como «el más importante». Santonja abogó por celebrar este congreso cada dos años.