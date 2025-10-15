La magia siempre vuelve a León

La «mejor maga de China del Barrio Húmedo». Ya bastaría para marcar en rojo de ilusión el calendario navideño de León. Y ojo también a su vis cómica, que ya ha apuntado en años anteriores. El XXII Festival Internacional Vive la Magia de León se presentó ayer en el Teatro San Francisco y lo hizo como siempre. ofreciendo un programa espectacular y añadiendo esas dosis de ilusión y sensibilidad para avanzar que León en Navidad es sinónimo de encuentro mágico, familiar, en lo particular, y toda una descarga de show durante los días en que se desarrolla este festival que es la mejor y más exportable bandera navideña de León. La presentación del Festival Internacional León Vive la Magia contó con la presencia de Mercedes Escudero, concejala de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León; Emilio Manuel Martínez Morán, diputado de Cultura, Arte y Patrimonio de la Diputación de León; Eduardo Diego, delegado de la Junta de Castilla y León y ya por parte del equipo del festival con Juan Mayoral, director artístico, y Huang Zheng, directora escénica, a la cabeza. Thais Lozano, periodista de La 8, fue la encargada de presentar el acto. Y era Violeta Xheng la que tiró de ese humor, que sería por tanto chino y leonés, del Barrio Húmedo para ser exactos, para presentarse como la que será maestra de ceremonias de las galas internacionales, que como todos los años abarrotarán el Auditorio de León.

Juan Mayoral destacó los más de veinte años de festival y rescató de su pasado a ese niño que en el Barrio Húmedo, el suyo, soñaba con ser mago. Lo es y ahora el XXII Festival Internacional León Vive la Magia es un legado que es marca León y uno de esos reclamos para que las navidades cuenten con un atractivo añadido. Porque con el festival de magia hay plan para todos.

La Gala Internacional será conducida por primera vez por una mujer, la maga Violeta Zheng, que será la maestra de ceremonias presentando las actuaciones de grandes nombres de la magia. El australiano Raymond Crowe ofrece un estilo de expresión escénica que combina elementos de humor, magia, ventriloquía y pantomima. Christiansen Morten, de Dinamarca, es un joven reconocido con los más importantes premios internacionales de magia. Imanol D´Albéniz & Giorgia Adel, español y australiana respectivamente, son un mago y una bailarina y acróbata que juntos, a través de una original fusión de su arte, ofrecen un número visualmente espectacular. El francés Klek Entòs invita a los espectadores a tomar conciencia de sus miedos y a afrontarlos, para convertirlos en su propia fuerza. Y Charlie Mag, español Campeón de España y de Europa de Danza Deportiva, así como campeón de Europa de Magia en la categoría de manipulación. Ha trabajado en el Cirque du Soleil en el espectáculo «The Illusionists 2.0». La Gala Unipersonal que precede a la Internacional, el 26 de diciembre, tiene como protagonista al valenciano Javier Botía, con un espectáculo de fenómenos paranormales que le han convertido en un referente del mentalismo mundial. La Gala Internacional de Magia, además de León, podrá verse en otras capitales de la comunidad como Burgos, Salamanca, Soria, y Palencia, y en la vecina capital asturiana, Oviedo.

Vive la Magia se extiende por toda la geografía de Castilla y León, y llega también hasta la España vaciada, con espectáculos para toda la familia. Más de 80 magos, repartidos en 700 espectáculos, van de pueblo en pueblo repartiendo ilusión a sus habitantes, pocos o muchos, para llenar de magia sus calles. Esta extensión del festival hace que se convierta en el Festival de magia más grande de Europa. El festival reúne sólo en León a más de 30.000 espectadores.