El escritor José Ignacio García presenta en León el ciclo ‘Esenciales’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza en la Biblioteca Pública de León, a las 18.30 horas, la propuesta literaria Esenciales, ciclo dirigido y presentado por el escritor y crítico literario José Ignacio García, con el que se pretende ofrecer a los lectores un perfil de nueve escritores de Castilla y León —uno por cada provincia— cuyo trabajo narrativo y poético les hace «esenciales». García ha iniciado un viaje que le llevará por todas las provincias de la Comunidad compartiendo con el público sus conocimientos sobre la literatura autóctona y sus protagonistas imprescindibles de la literatura actual. La nómina de escritores en los que se fija José Ignacio García está compuesta por los siguientes nombres: Jesús Carazo (Burgos, 1944), Ignacio Sanz (Lastras de Cuéllar, 1953), Gregorio Fernández Castañón (Otero de Curueño, 1956), Luis Marigómez (Nava de la Asunción, 1957), Yolanda Izard (Béjar, 1959), Luis García Jambrina (Zamora, 1960), Ramón García Mateos (Salamanca, 1960), Victoria Pelayo Rapado (Zamora, 1960) y Gonzalo Calcedo (Palencia, 1961). La dilatada y reconocida trayectoria, la madurez narrativa demostrada y el bagaje aportado a la etnografía y la cultura de la Comunidad son los argumentos que, en opinión de García, convierte a los nombres de esta selección en autores «esenciales», independientemente de los premios obtenidos en sus respectivas trayectorias y del sello editorial en el que publiquen su trabajo. García, que cuenta con una extensa visión panorámica de la narrativa que define la literatura de Castilla y León, fija su atención en esta nueva iniciativa en nueve escritores que, pese a su edad, se mantienen en perfecta forma y «tienen aún muchas historias brillantes que contar», en opinión de este especialista, editor y gestor cultural. Esenciales se centra en subrayar el trabajo de una selección de nombres que, lejos de quedarse en tierra de nadie, habitan la tierra de todos los lectores que se precien y sus palabras destilan esencia pura de literatura de calidad, más allá de que hayan sido reconocidas, o no.