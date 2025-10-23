León-Benavente, mucho más que una carretera

Todo va sobre ruedas en León Benavente, una de esas pocas bandas españolas que cargada de influencias (todos son experimentados músicos y melómanos) consiguen sonar a ellos mismos. Si el nombre que le pusieron fue un asunto accidental, como la idea de juntarse, la cosa ha dado para casi doce años de música y diez discos. Es casi tradición en cada entrevista que salga a relucir el por qué de este curioso nombre. Luis Rodríguez, uno de los componentes del grupo, junto a Abraham Boba, Eduardo Baos y César Verdú, alimenta esa incógnita: «Nacho Vegas explicaba algo en la hoja del primer disco nuestro. En realidad, no fue algo que no se pueda contar, pero es mejor no contarlo. Fue un asunto entre nosotros. Algo que surgió en un determinado momento...», indica, pero no remata. Da igual. Incluso, queda bien mantener el misterio aunque no exista. León Benavente encabezan el cartel del Hallowindie de este año, un festival que madura hasta la quinta edición y que tiene pinta de que va a ser un éxito, junto a Siloé, el grupo de moda del momento, Veintiuno, Bombay, Mañana Viernes, los leoneses Cosmética y Mott.

«Vamos a León en el segundo concierto de la gira de otoño. Empezamos el día antes en Oviedo», advierte con cierta exclamación Rodríguez porque estas fechas tienen como intención «ir a algunas ciudades que nos quedaron pendientes. Que nos gustan», añade, además de avanzar que a su potente repertorio se suma el que aportan las canciones de su último disco Nueva sinfonía sobre el caos.

Además, el momento de León Benavente promete porque tiene en el horizonte una fecha: 10 de enero. Palacio de los Deportes de Madrid. Salto cualitativo en el que anuncian que participarán grupos que admiran y con los que comparten carteles. Así que se da por supuesto que un tal Nacho Vegas debería de ser más que obligatorio.

En las fuentes digitales León Benavente aparece definido como grupo de indie rock español que se formó en 2012. Aunque habría que añadir que hay mucho de música electrónica, pop y más. Sí destaca también de su trayectoria que llegaron, vieron y vencieron, además como grupo capaz de crear hits. Aunque no había fórmula: «Si la hubiera, te cobraría mucho por contártela. Realmente, siempre se quiere hacer canciones redondas. Creo que el hit al final lo decide el público».

Entradas para el Hallowindie

ERA (2022) y Nueva sinfonía sobre el caos (2024) son sus dos últimos trabajos. Y todo les llevará a ese El festín de León Benavente, que celebrará su historia como grupo junto a otros artistas invitados, el 10 de enero en Madrid.

Eso sí, antes toca León y para Luis Rodríguez, asturiano de Moreda, no deja de ser territorio amigo y cercano.

Las entradas para el Hallowindie alcanzan ya el tercer tramo, a un precio de 39 euros anticipada. En taquilla, el día del concierto, serán a 50 euros.