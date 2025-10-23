Eutherpe ha dado 'la alternativa' en León a 8.600 músicos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Eutherpe acaba de renovar su Patronato. Margarita Morais sigue como president; el director de orquesta Borja Quintas es el vicepresidente; y el resto del patronato lo integran el pianista Andrey Yaroshinsky, el abogado Rodrigo Peña Morais y Blanca Cachero como secretaria. Y como asesores, el director de la Joven Orquesta Leonesa, Jorge Yagüe, y el pianista Rodrigo Suárez pianista, director de la Escuela de Música Eutherpe. Desde su creación en 1999, han pasado por Eutherpe más de 8.600 músicos de 64 nacionalidades. Artistas con capacidades extraordinarias, talento, preparación y musicalidad sobresaliente

La Fundación Eutherpe tiene como finalidad promocionar a jóvenes músicos, españoles y extranjeros, tanto si cursan estudios superiores como si han finalizado los mismos, que tratan de abrirse camino en la profesión musical: solistas, directores, cantantes, grupos de cámara, orquestas y coros, ya se trate de artistas ya ganadores de premios nacionales o internacionales o que se preparan para ellos o simplemente desean compartir su arte. Eutherpe les da la posibilidad de perfeccionar sus conocimientos con maestros de prestigio reconocido y pone a su disposición salas adecuadas para los conciertos, dotadas de los medios necesarios y, al mismo tiempo, la programación de conciertos y galas líricas.