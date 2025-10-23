María Adánez enseña gramática en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Por culpa de un inesperado accidente, una de las mujeres de la limpieza que trabaja en la Real Academia Española (RAE), de escasa formación, se convierte en una consumada erudita de la lengua y la gramática. Un reputado neurocientífico se ofrece para someter a la mujer a un singular proceso de desprogramación lingüística. Es decir, a un reseteo que solucione los numerosos problemas que este celo por la corrección está causándole a su vida. ¿Será posible desaprender lo que nunca se ha aprendido? María Adánez y y Joaquín Notario protagonizan, a las 20.30 horas, en el Auditorio Ciudad de León, La gramática.

La obra es una sátira que homenajea nuestra relación con el legado que, según Lázaro Carreter, constituye nuestro patrimonio más sólido: la lengua. ¿Puede la competencia lingüística generar marginación? Ernesto Caballero escribe y dirige esta comedia, con pinceladas de parábola distópica, sobre los límites del lenguaje y, por tanto, de nuestro mundo.

Un retrato ácido de la España actual, carne de telerrealidad, que destapa el empobrecimiento de nuestra lengua y dispara con exquisita puntería a algunos de sus culpables. Siguiendo la tradición de George Bernard Shaw, Caballero retorna a la autoría con este divertido anti-Pigmalión sobre una-doña-nadie obligada a seguir las reglas de la gramática, como si se tratara de una maldición centenaria.

Las entradas tienen un precio de 16 euros.