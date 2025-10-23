El Museo Casa Botines Gaudí otorga el III Premio León de Plata a la Sagrada Familia

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Museo Casa Botines Gaudí de León ha concedido el III Premio León de Plata a la Sagrada Familia, según ha anunciado el director del espacio museístico, Raúl Fernández Sobrino, tras la reunión del jurado en las instalaciones de Fundos.

Fernández Sobrino ha señalado que el comité de selección ha resuelto otorgar este reconocimiento por tratarse de uno de los "mayores referentes" en cuanto a la conservación, protección y difusión de la obra de Antoni Gaudí, hasta el punto de que la Junta Constructora ha logrado que la Sagrada Familia sea el monumento más visitado de toda España en 2024.

Asimismo, se destaca el "gran trabajo" desarrollado por la Junta Constructora en la continuación de los trabajos de construcción de la Basílica, que ha tenido como lugar importantes hallazgos y descubrimientos científicos en torno a la figura de Gaudí, así como la implementación de soluciones tecnológicas "punteras" para la construcción y conservación del edificio.

La gala de entrega se celebrará el próximo 17 de diciembre en Casa Botines, evento que servirá también para adelantar algunas de las novedades relacionadas con el Año Gaudí 2026, centenario de la muerte del arquitecto y el quinto número de la Revista Dragón, la publicación oficial del Museo Casa Botines Gaudí.

Tras recibir la comunicación del premio, el presidente delegado de la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, Esteve Camps, ha expresado su "más sincero agradecimiento" al Museo Casa Botines Gaudí y a la Fundación Fundos por conceder el Premio León de Plata.

"Es para nosotros un gran honor recibir este reconocimiento a la labor de conservación, desarrollo y culminación de la Basílica, así como a nuestro compromiso con la preservación y difusión del legado de Antoni Gaudí", ha recalcado y ha señalado que el premio constituye un estímulo para seguir trabajando "con rigor, respeto y entusiasmo" en mantener viva la obra y el mensaje de Gaudí, que inspira cada paso de su proyecto.

El Museo Casa Botines Gaudí otorga cada año este premio a personas, entidades o proyectos que se dedican al estudio, investigación, conservación y divulgación de la obra de Gaudí.