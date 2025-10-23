Diario de vida y fútbol con Diego Barcala en La Casona de San Feliz

Este viernes, a las 19.30 horas, estará en La Casona de San Feliz de Torío el periodista Diego Barcala dentro del ciclo Días de diario y correspondencia que organiza el Ayuntamiento de Garrafe de Torío con la colaboración de Factor Espacio San Feliz. Breve historia del Real Madrid en 10 goles (Eolas ediciones) es su primer libro donde se condensa su mirada alternativa de la literatura de fútbol.

Diego Barcala, nacido en Madrid en 1982, trabajó en El País y Público antes de fundar el medio de comunicación que dirige, la revista Líbero en 2012. Desde entonces Líbero se ha convertido en un sello editorial con personalidad propia que ha transformado el periodismo deportivo en España llevando al fútbol al terreno de la cultura.

Diego Barcala está este viernes en La Casona de San Feliz.DL

Como director de Líbero Barcala ha colaborado durante casi una década en RNE y ha dirigido podcast en Podium y Podimo además del documental Fernando Torres, el último símbolo. Además, dirige Líbero Creative Club, la agencia creativa de Líbero en el grupo Jungle.