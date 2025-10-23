Pájaros de ciudad que vuelan sobre el Espacio Vías

Coinciden ambas en cuidar tanto su repertorio que su carrera está sembrada de aciertos musicales. Unos, escondidos, y otros que forman parte de la música folk y pop española, cada una con su propia identidad. Travis Birds juega con cierto aura de música de culto, pero sus temas pueden salir en una serie o ser algo así como la anti Sabina. Nadia Álvarez conecta con las mejores influencias de la música americana, la rotunda, la de los nombres para siempre. Si coinciden en algo más, este viernes en Espacio Vías, dentro de Momentos Alhambra, es la oportunidad de comprobarlo en un concierto delicatessen pero con la energía musical suficiente del gran acontecimiento. No es cuestión de exagerar, también sobre ambas, pero merecen esta introducción porque subirse al escenario es para ellas un alimento musical que se plantean muy en serio. Como su carrera. Este viernes, a partir de las 20.30 horas, Travis Birds con Nadia Álvarez en Espacio Vías. En León. En La ciudad de los pájaros grises. Ahí sale, en forma de canción, una frase para unirlas que es un título de Nadia Álvarez.

perfecta anfitriona

En definitiva, la leonesa será la perfecta anfitriona de la madrileña, a la que se presenta como una de las artistas más singulares y magnéticas de la escena musical española actual.

La música leonesa Nadia Álvarez.BENITO ORDÓÑEZ

Con una voz inconfundible y una capacidad única para fusionar géneros como el folk, el pop y la canción de autor, ha conquistado tanto a la crítica como al público con su propuesta artística arriesgada, poética y profundamente emocional. Ganadora de varios galardones, entre ellos, a mejor artista 2024 por los Premios +Musicas, Travis Birds también ha sido nominada en esta misma categoría en los premios MIN y seleccionada como una de las 100 Artists to Watch 2024 a nivel mundial por la asociación Impala, según se cuenta en su página web, en donde se añade que la artista no deja de cosechar éxitos a base de una música cargada de sensibilidad y fuerza, que «nos transporta a un universo donde las historias cobran vida a través de melodías envolventes y letras de una belleza desgarradora. Tras el lanzamiento de su último álbum Perro Deseo la artista madrileña se ha posicionado como una de las voces más interesantes del momento.