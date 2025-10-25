Quimeras inspira en León la mejor ficción insólita

Al cuento le sienta la ficción insólita como un guante. Mientras no se acaben, como decía José María Merino, no estará todo perdido. Si hay que llamarlos relato breve porque parece más estiloso, también lo aguanta este género literario que será protagonista en las dos últimas jornadas de Quimeras Festival Internacional de Ficción Insólita. La Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León (Farlecil), con su presidente José Luis Chamosa a la cabeza, y Sofcaple organizan esta exitosa tercera edición que ha capitalizado durante diez días la actividad cultural en León. Pero es Natalia Álvarez Méndez, directora del evento, profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la ULE, la que guía una presencia de nombres que van formando una propuesta de primer orden en torno a la literatura. El Palacio del Conde Luna queda así marcado a fuego literario como lugar en donde la ficción, la imaginación o la constante ilusión por vivir leyendo campan a sus anchas.

Desde este viernes por la tarde al domingo por la mañana tendrán lugar en el Palacio del Conde Luna de León nuevos coloquios con voces destacadas del panorama literario español y latinoamericano. Y advierte la propia Álvarez Méndez la oportunidad de revisar horarios por los cambios que se han producido.

Este viernes por la tarde a las 18.00 horas se celebró un diálogo con Ángel Olgoso sobre la maestría del arte de contar y la capacidad de lectura crítica de la realidad que tienen sus cuentos y microrrelatos. Y a las 19.15 horas, una conversación con Arantxa Rochet sobre su simbólica narrativa y el reflejo de las violencias ocultas y de nuestros miedos y abismos a través de lo fantástico y lo insólito.

Y llega así el fin de semana total cuando el sábado por la mañana, a las 11.00 horas, tiene lugar una charla que desvela claves de escritura creativa desde el marco de lo fantástico. Le sigue, a las 12.30 horas, un coloquio con Félix J. Palma, escritor representativo de las modalidades de ficción insólita más destacadas. Por la tarde, a las 17.30 horas, se brinda una conversación con Raquel Castro, tras la baja de última hora de Cristina Sánchez-Andrade. A las 18.45 horas, se ofrece una nueva velada fantástica con la lectura de microrrelatos a cargo de reconocidos autores del género breve: Alberto Chimal, Ángel Olgoso y Susana Barragués Sainz.

El festival se clausura en la mañana del domingo 26. A las 11.00 horas, coloquio con el mexicano Alberto Chimal, cuya obra participa de todas las modalidades de lo insólito, desde lo mítico a la Inteligencia Artificial. A las 12.30 horas, despedida con la madrina del festival, Elia Barceló, con cuya presencia se celebrará el triunfo de la fantasía a través de un recorrido por su obra repleta de caleidoscopios de historias desde la ciencia ficción, lo fantástico y el terror.