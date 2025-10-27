La nueva vida del libro que contó la Transición en León

No todas las novelas tienen siquiera una oportunidad; y una existencia literaria sin pena ni gloria suele ser su destino más habitual. Por eso, si pasa algo, por poco que sea, se puede hablar de éxito. Y luego fuera de categoría están las novelas que sin convertirse en éxitos nacionales lo son de culto, como secretos mejor guardados que resulta que mucha gente las tiene en la recámara de las buenas lecturas. Un espectacular caso de estos podría ser El rostro oculto, la novela de Enrique Álvarez que retrata la burguesía leonesa de los años de la Transición a través de los personajes que forman la familia Casas.

Este lunes, 19.30 horas, en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura, se presenta así la nueva vida del libro que contó la Transición leonesa, en aquellos años 70 y 80 en los que pasaron tantas cosas que aún resuenan en la memoria.

«Independientemente del valor literario, que como autor no soy nadie para destacarlo, creo que tienen el interés de que retrata ese León de esos años», sostiene Álvarez, leonés residente en Santander. También añade que aunque está ambientada en León y cuenta ese León «tiene el alcance nacional de narrar la evolución de la burguesía. Centrado en León pero tratando la descomposición o evolución de la burguesía ante tales acontecimientos», explica.

En lo formal, se da la circunstancia, según señala el propio Enrique Álvarez, que este libro fue escrito en tiempos en lo que predominó la literatura light y que cuando ya consigue publicarla empiezan a aparecer títulos de más enjundia literaria.

Díez y De Prada

De ella han surgido grandes frases de grandes nombres. Por ejemplo, Luis Mateo Díez y, precisamente, en este periódico: «Una novela problemática, arriesgada, escrita con tanta lucidez como pasión y en la que el ejemplo de la gran tradición naturalista encuentra un sorprendente legado».

Juan Manuel de Prada, en el ABC Cultural abundaba en la importancia de El rostro oculto: «Si tuviéramos que elegir, entre todos los escritores que hemos conocido, a uno que encarne a la víctima de la burricie fatua y el esnobismo gafapasta que se enseñorea de nuestras editoriales, elegiríamos a Enrique Álvarez, un leonés asentado en Santander, superdotado buceador de psicología abrumadas o culpables, zahorí del alma, que ensus novelas y cuentos logra penetrar en los yacimientos más dormidos de nuestra vida interior y rescatar vetas a veces sublimes, a veces monstruosas».

Pistas que ahora que el libro se reedita con Lobo Sapiens servirán para desmentir que segundas partes nunca fueron buenas. En este caso, sí.