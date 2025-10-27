José Enrique Martínez presentó su gran obra sobre la poesía de Antonio Colinas

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La Casa de la Poesía de La Bañeza volvió a ser escenario de una destacada cita cultural con la presentación del libro La poesía de Antonio Colinas. Entre la armonía y la mansedumbre, editado por Eolas, del escritor y crítico literario de Diario de León José Enrique Martínez, dedicado a la obra poética del autor bañezano. El acto contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y de la concejala de Cultura, Silvia Cubria, quienes acompañaron al autor y al poeta bañezano en una velada literaria que reunió a numerosos asistentes.

Con esta nueva presentación, la Casa de la Poesía reafirma su papel como referente cultural y educativo, acogiendo durante esta semana diversas actividades que consolidan a La Bañeza como un punto de encuentro literario de primer nivel. Además de las visitas habituales, el espacio ha recibido a grupos de estudiantes de distintos centros educativos, en actividades que contaron con la participación del propio Antonio Colinas. La semana culminó con la celebración de un Concurso de Lectura de Poesía Infantil, antesala de la presentación del libro de Martínez.

Durante su intervención, José Enrique Martínez destacó las diferentes etapas y la evolución de la poesía de Antonio Colinas, subrayando cómo su obra está profundamente marcada por las vivencias personales y la reflexión interior. Señaló la estrecha relación entre la poesía del autor y su entorno vital, desde sus orígenes en las riberas bañezanas hasta su paso por distintos lugares y experiencias que han nutrido su mirada sobre el mundo contemporáneo. Con este acto, la Casa de la Poesía continúa su firme apuesta por la literatura y la difusión cultural, reforzando su compromiso con la promoción del pensamiento poético y la educación literaria en La Bañeza.