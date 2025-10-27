José Valín presenta su libro sobre los pueblos de la Hispania Antigua

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

José Valín presentó en el Instituto Leonés de Cultura su nuevo libro titulado De Hispalis a Iruña, de Tarraco a Olisippo. Lenguas, pueblos y gentes de la Hispania antigua. El autor, ingeniero de caminos y como tal ha ejercido desde el año 1971, contó para este acto con la aportación Florencio Carrera, director general de EsRadio Castilla y León, para dar a conocer esta obra que profundiza en qué gentes eran y qué lenguas hablaban astures, vacceos, cántabros, vascones, lacetanos, carpetanos y tantos otros que ocupaban la Hispania antigua antes del dominio romano.

Este libro trata de mostrar que la mayoría de aquellas gentes formaban parte del mismo tronco indoeuropeo al que pertenecían latinos, griegos, celtas, germanos, hititas o indoiranios por su lengua y su cultura, excepción hecha de los conocidos asentamientos coloniales semíticos costeros con escasa implantación territorial. A lo largo del texto se identifican sobre el territorio peninsular distintas voces con las que en aquel grupo de lenguas designaron ríos, montes, aldeas, clanes, fortalezas y mercados, así como ciertas plantas y animales. Este conjunto léxico no solo permite reconocer el sentido del nombre de cientos de poblaciones como Hispalis, Tarraco, Iruña..., si no de etnónimos como el de los vacceos, astures, vetones, vascones, galaicos, oretanos, edetanos o ilergetes.