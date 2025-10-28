'Iribarne’, un biopic político gallego en el Auditorio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La programación del Auditorio Ciudad de León sigue contando con grandes títulos teatrales, en esta ocasión con la obra Iribarne. Una puesta en escena que comenzó su andadura en 2023 y que llega a la capital leonesa este martes 28 de octubre, a las 20.00 horas.

La obra, escrita por Esther F. Carrodeguas y dirigida por Xavier Castiñeira, con la asistencia de Sabela Domínguez, conduce al espectador, a través de un biopic político, a una revisión de la historia de la Transición Española.

Con una duración de 180 minutos y un descanso a mitad, esta función forma parte de la programación diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León para este último semestre del año en el Auditorio.

Las entradas están incluidas en el abono de adultos, aunque también pueden adquirirse por 15 euros.

Según la sinopsis ofrecida por la compañía «Iribarne es un tipo nacido en el mismísimo pueblo de Rouco Varela durante la Monarquía de Alfonso XIII. Emigrado a Cuba con tan solo un añito, coincidiendo con la inauguración de la dictadura de Primo de Rivera, tras hacer las Américas durante un par de años, nuestro protagonista vuelve triunfante para ser el hijo del alcalde. Empieza el Bachiller con la entrada de la II República, casi-casi se hace cura durante la Guerra Civil, pero decide pirarse a Madrid siguiendo el rastro de otro gallego ilustre nada más inaugurada la Era del Susodicho. Con tanto ahínco intentó ser como él que más pronto que tarde llegó a ser su Ministro, a pesar de haber disparado dos días antes contra el culo de su hija. Habiendo sido el primer y mejor opositor de España, quiso sustituir al Caudillo cuando este murió. No pudo ser: no iba por oposición. Tuvo que conformarse con el cargo de Virrey en su querida Terra Galega. Iribarne es un intento (irreverente) por comprender cómo hemos llegado hasta aquí...», avanzan a modo de introducción.