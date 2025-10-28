Nidia Beltramo presenta en Espacio Yvium El Cafelito 'Una familia ejemplar'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nidia Beltramo presentará en León su segunda novela, Una familia ejemplar, en el Espacio Yvium(El Cafelito, situado en la Calle Fernando Cadórniga 2).

La escritora argentina residente en la provincia de León estará acompañada por Manuel Fuentes González, escritor leonés, conferenciante y vocal honorario de la Unee, además de presidente del jurado de los certámenes literarios de La Casa de León en La Coruña. La entrada es libre hasta completar aforo.

Una familia ejemplar fue seleccionada entre las diez mejores en el 71 Premio de Novela Ateneo de Valladolid. La novela cuenta la historia de una familia aristocrática, descendiente de prócer histórico y ancestros acaudalados, que adoptan a la hija natural de la sirvienta cuando la mala madre la abandona. La niña crece en un ambiente de privilegio y se convierte en una joven educada, agradecida de su suerte.

Esa es la imagen que proyectan al mundo pero, ¿qué hay de cierto? A través de las voces de los protagonistas, el lector va descubriendo verdades insospechadas y comprometedoras enmarcadas en la historia reciente de Argentina.

Una familia ejemplar es una historia que explora la complejidad de las relaciones familiares, la fachada de armonía que pocas veces coincide con la realidad, y el amor y desamor como eje y motor de toda existencia.