El Velázquez premia el arte resistente de Patricia Belli

Patricia Belli (Managua, 1964) es la galardonada del Premio Velázquez de Artes Plásticas 2025. El jurado destacó en su fallo el «compromiso con la educación en un contexto de fragilidad» de la resistente y sensorial artista nicaragüense. También «la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano». Dotado con 100.000 euros, el Velázquez es el más alto galardón institucional en el ámbito de las artes plásticas. Belli toma el relevo de Francesc Torres, ganador del Velázquez en 2024, sucede a Marisa González (2023), Elda Cerrato (2022), Tania Bruguera (2021) y Soledad Sevilla 2020. Artista performativa y creadora de inquietantes instalaciones que no dejan indiferente al espectador, «su trabajo sobre la memoria de cuerpos vulnerables, la cicatriz que deja el miedo y la vergüenza y su activismo cultural, son referencia para diversas generaciones de artistas», decía el fallo. Desde mediados de los años ochenta, Belli ha sido una de las principales impulsoras del arte experimental y las prácticas de arte crítico en Centroamérica, redefiniendo el papel del arte en la esfera pública. Reivindica el poder del cuerpo vulnerable, pero también su rabia y su energía como formas de resistencia.

La unión de opuestos es un eje en la singular y combativa obra de Belli, que provoca al espectador. Con pinturas, instalaciones y vídeos, reflexiona sobre la memoria, la precariedad y la resistencia y sobre dualidades como opresor-oprimido, placer-dolor y naturaleza-civilización. El colapso ecológico, las tensiones de género y los traumas colectivos, son objeto de atención de Belli. Su práctica abarca diversas disciplinas y materiales con los que aborda los desequilibrios emocionales, sociales y físicos. Con un descarnado lenguaje plástico, una de las artistas contemporáneas más reconocidas de Centroamérica, desafía las narrativas del progreso humano. Indagando en la muerte, la fragmentación y las posibilidades de renovación, su vocabulario simbólico incluye cabezas dobles, esqueletos de animales, desechos, mudas de piel y referencias a fenómenos naturales.

Belli estudió en los Estados Unidos durante la Guerra de la Contra (1981-1990) en Nicaragua respaldada por la Casa Blanca. Regresó a Managua en 1987 y en 1990 se unió al colectivo de artistas ArteFacto.