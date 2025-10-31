El Amable legado de Liñán en la caja de las letras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibió ayer el legado del leonés Amable Liñán. Fue un acto doble de la Real Academia de Ingeniería en homenaje a los ingenieros Agustín de Betancourt (Puerto de la Cruz, 1758–San Petersburgo 1824) y Amable Liñán, dos «pioneros» cuyas contribuciones «han mejorado la vida» de la sociedad actual y creado «un futuro mejor».

En el acto intervino la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, y el presidente de la Real Academia de Ingeniería, Jaime Domínguez Abascal, además de los académicos Amable Liñán, José Antonio Martín Pereda, y César Dopazo García.

«Hoy reconocemos no solo sus logros individuales, sino el impacto colectivo de su trabajo en la sociedad: sus contribuciones han mejorado la vida de una manera que hoy damos por sentada. Que su ejemplo nos motive a seguir explorando y creando un futuro mejor para todos», remarcó el presidente de la Real Academia de Ingeniería, Jaime Domínguez.

Amable Liñán (Noceda, 1934) entregó a la caja número 1161 del Instituto Cervantes dos de sus discursos, el primero con el que ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el segundo, su discurso de investidura como Doctor Honoris cause de la Universidad de Santiago de Compostela. También una biografía escrita por el ingeniero aeronáutico de AENA, Luis Utrilla, bajo el título Amable Liñán en busca del fulgor del fuego, así como dos artículos representativos de sus publicaciones científicas escritas en inglés.

«Mis actividades docentes e investigadoras no responden a una vocación previa, sino que se han ido desarrollando espontáneamente, impulsadas por las circunstancias muy afortunadas con que me he encontrado», explicó Liñán, para quien los éxitos de sus investigaciones «no tienen que ver con una capacidad intelectual excepcional, sino al análisis y ordenación de conocimientos». «También ha influido mi actitud optimista respecto a las personas, que me ha impulsado a recabar con éxito la ayuda de los demás para mis empeños. Gracias a ellos he podido dedicar la mayor parte de mis energías a los estudios, la enseñanza y la investigación», concluyó.