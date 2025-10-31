Cerezales reúne 'bajo las nieves de antaño' a Gamoneda y Llamazares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia inaugura el domingo la exposición Dónde estarán las nieves de antaño, comisariada por el profesor e investigador Alberto Ruiz de Samaniego junto al equipo de la fundación. Algunos de los artistas internacionales que forman parte de esta muestra son el destacado artista conceptual Joseph Beauys y el insigne Mario Merz, representante del Arte Povera. Comparten espacio y discurso con documentos audiovisuales de los Hermanos Lumière, obras del leonés Álvaro Laiz, fotografías de John Huston, Paco Mesa, Lola Marazuela, obras pictóricas de Xesús Vázquez así como una selección fotográfica y literaria que recoge las conexiones entre vida, cultura y nieve. La muestra contiene un amplio número de materiales documentales y artísticos en dialogo con textos de escritores nacionales, internacionales y de leoneses como Antonio Gamoneda o Julio Llamazares. El proyecto parte de la desaparición de la nieve como componente atmosférico y sus diferentes materializaciones desde lo literario a lo artístico. La exposición cuenta con la colaboración de instituciones como el Museo de los Pueblos Leoneses, el Archivo RTVE, el Imperial War Museum, el Victoria and Albert Museum, el Yapi Kredi Museum y la Robert Walser-Stiftung Bern, entre otros. El título, que parte de uno de los versos de un poema medieval de Villón, abre una cuestión actual: Dónde estarán las nieves de antaño. En este conocido estribillo de una balada legendaria resuena «la cuestión del lugar de las cosas cuando están sometidas al curso cruel y fatal del tiempo».