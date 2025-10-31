El jurado del Maratón Fotográfico 'Reino de León' decide los ganadores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Reunidos el 14 de octubre a las 18:30 h en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés de León, en la sexta planta los siguientes miembros del jurado:

Virginia Morán. Diario de León

Carlos Campillo. Agencia ICAL

Saúl Arén. La Nueva Crónica

Cori F. Vázquez. Socia de honor y patrocinadora de Burger Copos

Luis Angel Vidal Manceñido. Socio de Honor Patrocinador Vidal León Diesel

Julia González Liébana. Socia de honor de Focus

Luis Miguel Ramos blanco Socio de Honor de Focus

Álvaro F Regúlez. Socio de Honor y presidente de Focus

Coordinador: Luis Canal. Socio de Honor y secretario de Focus

Después del visionado y votación de doscientas seis

fotos que entraron a concurso, se eligen treinta y cuatro fotos quedando ganadores las siguientes finalistas, de las cuales cuatro son las premiadas como sigue:

El XV Maratón Fotográfico Reino de León tuvo lugar el pasado 28 de

septiembre, coincidiendo, como es tradición, con el desfile de pendones, los carros engalanados y la celebración del Foro u Oferta, que contó con la participación de las Cantaderas, además de bailes tradicionales y otras actividades.

Los patrocinadores del certamen fueron, como cada año, Vidal León Diésel, Burger Copos y El Corte Inglés de León, quienes continúan apoyando este concurso fotográfico en el que se reparten cerca de 1.800 euros en premios entre los ganadores.

Antes de las diez de la mañana ya se daban cita en el Palacio del Conde Luna varios participantes para realizar la foto de control y dar comienzo al concurso, además de formalizar las inscripciones de última hora de los más rezagados. Como viene siendo habitual, el evento contó con la presencia de concursantes procedentes de otras provincias, como Madrid, Segovia o Salamanca, entre otras. En total, se presentaron 206 fotografías al certamen, aportadas por 64

fotógrafos participantes.

Pablo Mayorga, 1er premio, sobre su foto:

“Timidez Infantil”

Tomada entre el barullo durante la preparación de los carros, me llamó la atención ese gesto que raya entre el temor y la vergüenza que demuestran los niños en escenarios complejos y que buscan el refugio en sus mayores. Una actitud que si no fuera por el contexto de la festividad y los atuendos bien podría haberse dado en cualquier zona de conflicto, por desgracia tan

de actualidad. Nahia, ajena al disparo, me regaló la frescura propia de su edad y la espontaneidad que siempre surge de un robado.

Soy un fotógrafo más especializado en naturaleza, paisaje y

macrofotografía, pero que aprovecho estos eventos para salir de mi zona de confort.

Marc GreenBase, 2º premio sobre su foto:

“Comunión”

"Si tuviera que sintetizar lo que me transmiten las fiestas de San Froilán, y en particular los pendones, no dudaría en elegir la palabra comunión. Participación en lo común, así la define la RAE, y eso es, precisamente, lo que pretendí transmitir con esta imagen. En ella muestro el rostro de un joven pendonero sujetando con orgullo la vara del pendón de su localidad. Él pone cara a todas esas personas anónimas que lo han portado antes y que lo seguirán portando en el futuro, y que a mí me gusta pensar que quedan representadas por todas esas manos sin rostro que acompañan al joven en su empeño. A las personas que hicieron posible esta imagen todo mi respeto por su labor y mi agradecimiento por su colaboración.

Elena Salas, 3er premio, sobre su foto:

“Atento al legado”

Mi nombre es Elena Salas, tengo 37 años y soy de León.

Esta foto fue tomada el día 28 de Septiembre en el Desfile de Carros

Engalanados en la ciudad de León al comienzo de la bajada de Calle Ancha. Al pasar el carro vi a dos niños sentados en la parte de atrás, había muchas mujeres y entre ellas pude captar el rostro del niño, que me pareció muy dulce, mientras miraba atento lo que pasaba a su alrededor y guardando en su memoria lo vivido ese día, el recuerdo de una tradición que ojalá perdure en el tiempo.

Siempre me ha gustado la fotografía, pero comencé a tomarlo más en serio en entre 2019 y 2021 en Semana Santa. Colaboro con varias cofradías de León aportando fotografías de sus actos y procesiones para sus carteles, estampas, calendarios. En mi tiempo libre me gusta salir por la ciudad y hacer fotografía callejera, hacer rutas con mis perros y fotografiarles a ellos. Los estilos que más me gustan son retrato, paisaje y callejera.

Alec Menéndez, 4º premio sobre su foto:

“Arrebol”

Pues tomé la foto porque se presentó delante de mí, no sé qué llevaba en mente exactamente, pero cuando vi la toma, usé mi oportunidad. Mi estilo suele ser más de estudio, más preparado, pero también me gusta pensar que de la casualidad nace el arte