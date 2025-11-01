El Lion Rock pone a León en el punto de mira de Europa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León vuelve a acoger por tercer año el Lion Rock Fest, que se ha convertido en una cita de referencia para los amantes del género. Una propuesta cultural que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León. De momento, ya se han superado las entradas vendidas respecto a ediciones anteriores. El 80% del público procede de fuera de la capital leonesa y contará con la asistencia de rockeros de todo el panorama nacional e incluso internacional, entre los que destacan países como Francia, Portugal y Reino Unido. El día 8, por el escenario del Palacio de Exposiciones desfilarán, a partir de las 17.30 horas, grupos como Pretty Maids, Steelheart, Shiraz Lane, Chez Kane y Remendy o Care of Night. La banda de origen danés Pretty Maids encabeza el cartel. El grupo integrado por Ken Hammer y Ronnie Atkins fusiona el hard rock con el metal melódico. Desde 2017 no tocaban en España y este año regresan después de casi una década para actuar únicamente en la ciudad de León

Steelheart, el grupo que lidera el cantante croata-estadounidense Miljenko Matijevic, llega por primera vez en 35 años a España para ofrecer un concierto único con el mejor rock norteamericano.

El cuarteto filandés Shiraz Lane llega dispuesto a hacer disfrutar al público con sus divertidos conciertos. Este evento cuenta con una celebración muy especial: la presentación de su cuarto disco, In Vertigo, que se estrena justamente en esas fechas. Chez Kane, considerada la diva británica del rock melódico del siglo XXI, trasladará al público a los 80 a través de su música, sus ritmos y su estética.

La banda sueca Remedy representa lo mejor del presente y del futuro más prometedor del género. Y es que, con tan solo tres años de trayectoria, ya cuentan con tres álbumes a sus espaldas.

Los suecos Care of Night, con una década de trayectoria, ofrecerán un potente directo. Be For You serán los representantes locales y nacionales del cartel, y llegan a esta tercera edición con ganas de sorprender al público con grandes novedades. El día previo al festival habrá un concierto gratuito en Espacio Vías a cargo de la banda valenciana Jolly Joker y los salmantinos 1945. El mismo día del festival, a la hora del vermú, se podrá disfrutar en el Barrio Húmedo del grupo Wildhärd, en la sala Babylon.