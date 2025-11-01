'Magallanes', de Lav Diaz, y 'The mastermind', de Kelly Reichardt, ganan la Espiga de Oro en la Seminci

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La película 'Magallanes', del cineasta filipino Lav Diaz, y 'The mastermind', de la estadounidense Kelly Reichardt, se han alzado con la Espiga de Oro ex aequo de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

El jurado ha dado a conocer este sábado, 1 de noviembre, a los ganadores en la lectura del palmarés, donde han destacado el largometraje de Diaz sobre el navegante portugués Fernando de Magallanes por tratarse de una propues estética, fotográfica y temporal "extraordinaria".

"Interroga la relación entre el poder y la historia", ha puesto en valor, para subrayar, asimismo, "su ambición narrativa, su rigor formal y su singular manera de articular la reflexión histórica con la experiencia cinematográfica".

Asimismo, el jurado ha decidido entregar la Espiga de Oro a 'The mastermind', de Kelly Reichardt, por un trabajo "coral", de "elegancia e ironía", para "deconstruir las reglas del género y revelar lo que se oculta detrás de la acción, el deseo, la ilusión y el fracaso", todo ello a partir de narrativa que "juega con las convenciones de cine de atracos" y una "mirada íntima sobre la fragilidad humana".

Por otro lado, se ha otorgado la Espiga de Plata a la película 'Silent friend', de la cineasta húngara Ildikó Enyedi.