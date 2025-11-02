La Seminci cierra su 70 edición bajo una lluvia de estrellas en una alfombra de clausura pasada por agua

Las presentadoras Elena Sánchez y Llum Barrera durante la gala de clausura de la 70ª edición de la SEMINCI, en el Teatro Calderón, a 1 de noviembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España).Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

La 70 edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci) ha llegado a su fin con la última, y empapada, alfombra azul previa a la gala de clausura del festival, en la que han desfilado estrellas del ámbito cultural y que ha contado con diversas autoridades políticas.

Los directores cuyas películas competían por la Espiga de Oro, los protagonistas, así como representantes de las instituciones que hacen posible el festival año tras año, han desfilado bajo los paraguas ante el público congregado en los alrededores del teatro, generando un ambiente de expectación y celebración que ni el mal tiempo ha podido empañar.

Las gotas de lluvia se han mezclado con los flashes mientras los protagonistas de la noche han desfilado hacia el interior del Teatro Calderón, que estaba preparado para una noche llena de emoción e intensidad por la entrega de premios, que ha desmotrado que el amor por el séptimo arte es capaz de superar cualquier adversidad meteorológica.

Entre las autoridades ha estado presente el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que ha estado compañado por miembros de la Corporación municipal, así como la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Precisamente, Blanco ha felicitado al festival por la organización de una cita que ha contado con más de 100.000 visitantes, un año de "récord" con películas de "mucha calidad", lo que "reafirma a la capital del Pisuerga como ciudad del cine dentro del panorama nacional".

"Desde la Junta apostamos por los grandes festivales de nuestra Comunidad, en municipios más pequeños y también en Valladolid, en este caso con la Seminci", ha remarcado.

En el transcurso de la gala que pone fin a la semana cinematográfica se ha hecho entrega de las Espigas a los triunfadores del festival.

Las presentadoras de la ceremonia han sido Elena Sánchez y Llum Barrera, junto al grupo musical La La Love You, quienes han sido los encargados de poner diversión y entretenimiento a la noche, y de presentar a premiados y al equipo de la película con la que se ha clausurado la 70 edición, 'Siempre es invierno'.

Junto al director, David Trueba, han subido al escenario el equipo de intérpretes, formado por David Verdaguer, Isabelle Renaud, Amaia Salamanca, Carla Nieto, Jon Arias, Alba Ribas, Ana Miñana, Elsy Gómez y Vito Sanz, y los productores Edmon Roch (Ikiru Films) y Rosa Pérez (Atresmediacine).

Antes, a partir de las 18.30 horas, han dado la bienvenida a los invitados el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero, acompañados del director de Seminci, José Luis Cienfuegos.

Entre otros, han acudido a la alfombra los actores Ivana Baquero, Rubén Ochandiano, Fernando Cayo, Isaki La Cuesta, Álvaro Cervantes y Ángela Cervantes, el director y productor Albert Serra, la directora y productora Nata Moreno, la artista Alondra Bentley, y el periodista Gonzalo Miró.