'El viaje de mi padre' de Julio Llamazares: una historia que se inicia en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El libro "El viaje de mi padre" de Julio Llamazares tiene una conexión íntima y fundamental con León, ya que la provincia es el punto de partida tanto del autor como de la historia que narra.

Julio Llamazares nació en Vegamián, un pueblo de la montaña de León que quedó desaparecido bajo las aguas del embalse del Porma. Esta conexión con la geografía leonesa, el sentimiento de pérdida y la memoria es una constante en toda su obra.

La obra es un libro de viajes y de memoria en el que Llamazares decide repetir la ruta que su padre, junto a un amigo, se vio obligado a hacer con 18 años para ir a la Guerra Civil Española. Este viaje forzoso, que llevó al padre a cruzar gran parte de la Península Ibérica (desde León hasta el frente de Teruel y luego a Castellón), comenzó en la provincia de León. Específicamente, los fragmentos mencionan que su padre y su amigo Saturnino partieron de localidades leonesas como La Mata de Bérbula y La Vecilla para incorporarse a su regimiento, que tuvo su sede en Carrión de los Condes (Palencia, aunque cerca de la frontera leonesa en la ruta).

La obra utiliza el viaje como un medio para explorar temas muy ligados a la realidad de la provincia de León y otras zonas del interior. El autor reflexiona sobre los recuerdos de su padre, el silencio de la guerra y la historia que permanece en los paisajes. Durante su recorrido, Llamazares se encuentra con el abandono rural, las estaciones ferroviarias vacías y la desaparición del mundo rural, una realidad muy presente en las comarcas del interior de León.

En resumen, "El viaje de mi padre" es una búsqueda personal y geográfica que comienza en la tierra natal del autor y de su padre, utilizando la provincia de León como el inicio del hilo de la memoria de la guerra y como un espejo de la despoblación actual.