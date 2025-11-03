Música callejera abre el festival de órgano Famol

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La quinta edición del Festival Abierto de Música de Órgano de León (Famol) arranca el miércoles con la Hammond Organ Street Party. Un encuentro en la calle Legión VII, junto a la plaza de San Marcelo, en el que habrá un órgano Hammond y una batería de jazz para que todos aquellos que quieran tocar los instrumentos y tengan unas mínimas nociones musicales puedan hacerlo. Una jazz session callejera a la que se unirán músicos de la ciudad de León para interpretar algunos temas y que la fiesta callejera a ritmo de órgano se convierta en carta de presentación de la nueva temporada de Famol. El Festival mantiene su compromiso con la promoción y puesta en valor del instrumento en toda su amplitud estilística e interpretativa. Esta propuesta está organizada por DMadariaga Producciones y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Universidad de León, así como la colaboración de la parroquia Santa Marina la Real y el Gran Café. El órgano sonará en espacios tan distintos como la parroquia de Santa Marina la Real, el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio de León, el Teatro El Albéitar de la Universidad de León, el Gran Café o la calle Legión VII.

El jueves, el público tendrá una oportunidad única para unirse, a las 21.30 horas, a la fiesta del Gran Café de la mano del trío Organ Bongo, formado por Luca Frasca, Coke Santos y Pipo Rodríguez. Inspirados en las raíces folclóricas de Sudamérica y África añaden un filtro de jazz y soul con pinceladas electrónicas recreando un sonido fresco, intuitivo y moderno.

El día 13, a las 20.30 horas, el órgano de rock se convertirá en protagonista absoluto sobre el escenario del Teatro El Albéitar, gracias a la propuesta The Rock Organ Project, que acercará a la capital leonesa Arecio Smith Organ Trío. El versátil teclista y organista, toda una figura destacada de la escena catalana, estará acompañado por el polifacético músico serbio Dusan Jevtovic y el versátil batería Eloi López.

El día 23, el cuarteto Eccos, proyecto del músico gallego Rafa Fernández, propondrá la unión del órgano con la guitarra, el oboe, el cuerno inglés y la percusión tradicional para confeccionar un repertorio original entre la música contemporánea y el ambient. Será en la parroquia de Santa Marina la Real, a las 19.00 horas.

Batalla de órganos

El Auditorio Ángel Barja acogerá, el día 28, a las 20.30 horas, la charla Jesús Mari Aguirre, la increíble aventura del órgano Helmholtz. En ella se conocerá la historia de estos órganos a través de de Jesús María Aguirre, una de las pocas personas en el mundo capaces de reparar un Helmholtz. El organista Mikel Azpiroz, muy ligado a la casa Helmholtz, se unirá a la conversación con algunos ejemplos musicados en una suerte de mini-concierto.

El día 29, también en el auditorio del Conservatorio, a las 20:30 horas, el público podrá ser testigo de una inusual batalla: la que tendrá lugar entre un órgano Hammond A100 fabricado en Chicago y un Helmholtz CV fabricado en Eibar. Será gracias a la prodigiosas manos de los organistas donostiarras Mikel Azpiroz y Paul San Martín, a los que se unirá el batería Igor Telletxea, en una actuación a base de jazz y blues. Esta edición de Famol la cerrará, el día 30, a las 19.00 horas, en la parroquia Santa Marina la Real, Paolo Oreni con su propuesta Italia en Iberia: gigantes de la tecla, con la que interpretará temas de Frescobaldi y Scarlatti, entre otros.