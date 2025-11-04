Vuelve el cine a 3,50 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vuelve el cine a precios rebajados. Hasta el jueves, con la Fiesta del Cine, todas las entradas costarán 3,50 euros en las nueve salas de los cines Odeón y las ocho de los Van Gogh, en León capital, y en las siete salas de los cines La Dehesa de Ponferrada. Este año la Fiesta del Cine, que se celebra en España desde 2009 tras importar de Francia la idea, tiene como embajadores a los intérpretes ganadores de los Premios Goya 2025, Carolina Yuste (La Infiltrada) y Eduard Fernández (Marco). Los espectadores podrán disfrutar durante estos cuatro días a un precio especial todos los títulos de la cartelera, como Los tigres, de Alberto Rodríguez. El Tigre (Antonio de la Torre) es un buzo imbatible, al que su hermana (Bárbara Lennie) asiste desde la barcaza. Pero Estrella es también su cable a tierra, ya que él es un desastre y se enfrenta a una difícil situación económica que cree poder resolver cuando encuentra un paquete de cocaína escondido en el casco de un petrolero. También está en cartelera Los domingos, la historia de una adolescente que quiere ser monja de clausura, de la directora Alauda Ruiz de Azúa. Otra opción es la comedia La cena, protagonizada por Alberto San Juan y Mario Casas. Una cena en honor a Franco será la última posibilidad para unos presos republicanos de escapar de la cárcel y la muerte. Comienza un plan lleno de gags que se ve siempre con una sonrisa y a veces con una carcajada. Otra de las películas cuyo boca a boca la están convirtiendo en un pequeño fenómeno en las salas de cine. Paz Padilla protagoniza Cuerpos locos. Una niña de diez años, Ana, y su futura madrastra, Sara, que está a punto de casarse con su padre, intercambian sus cuerpos por una extraña magia que se produce durante un insólito fenómeno meteorológico. Hoy los Van Gogh ofrecen entradas a 2 euros para los senior. La Fiesta del Cine está organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos, la Federación de Cines de España y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine, la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos y ESCAC. Con la iniciativa se busca mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores que disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.