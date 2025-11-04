Música bajo los 'cielos de madera' del suroeste de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los mejores cielos de León están en el suroeste. Son de madera y coronan iglesias situadas a lo largo de la Vía de la Plata, algunas en la provincia de Zamora. Ahora tendrán música. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, presentó ayer el ciclo Memoria: 13 piezas, que unirá el patrimonio y la música, para dar protagonismo a artesonados mudéjares de las provincias de León y Zamora.

Trece conciertos de diferentes estilos, como música clásica, folk, el jazz o la música de cine de la mano de importantes músicos y formaciones, como Diego Gutiérrez, Romanza y Mimbre, el Dúo de Trombón y Piano, El Naán, Rodrigo Martínez, Miguel Ángel Recio, la Camerata Clásica de Ponferrada, la Banda Sones del Órbigo, la Banda de Cámara de Juventudes Musicales de la Universidad de León y el Coro Ángel Barja.

Para ello se han elegido localidades como Benavente, San Cristóbal de Entreviñas, Alija del Infantado, Riego de la Vega, Santa Colomba de Carabias, Valdesaz de los Oteros, Villanueva de Azoague y, de forma especial, Valcabado del Páramo, que serán los puntos de encuentro de un itinerario que une territorio, emoción y memoria compartida.

El ciclo «nace con el propósito de dar una nueva vida a estos cielos de madera que guardan la huella de nuestra historia común», dijo Diego, quien espera que la música revalorice el patrimonio y mantenga viva la identidad cultural de la zona.

Los objetivos son diseñar una cita con un sentimiento de futuro que combine «arte, cultura, emociones y entretenimiento»; situar a las provincias de León y Zamora como contenedor cultural, dando a conocer la actualidad de la producción artística; habitar los espacios históricos como lugares sensibles para el ciudadano; ofrecer alternativas lúdicas; ofrecer a los visitantes entornos activos y crear un sello de identidad en el noroeste de España. Iglesias con artesonados mudéjares del suroeste de León y el norte de Zamora se convertirán en escenarios vivos gracias al ciclo Memoria: 13 piezas, una iniciativa impulsada por la Junta de Castilla y León que une música, patrimonio y comunidad en una apuesta coral por la cultura rural para revitalizar estos «cielos de madera». Acompañado por la alcaldesa de Roperuelos del Páramo, Cristina de la Fuente; la comisionada de la Comisión Territorial de Patrimonio, Amelia Biain; y el promotor del proyecto, Roberto Carro, el delegado subrayó la importancia de combinar arte y territorio para generar identidad y cohesión social.

Música, luz y madera

Cada concierto se celebrará en espacios que conservan la huella del arte mudéjar, en un diálogo entre música, luz y madera que busca emocionar y despertar conciencia sobre la conservación del patrimonio. La Ruta de los Artesonados en la Vía de la Plata es un itinerario que lleva años trabajando en la recuperación y difusión del arte mudéjar en el noroeste peninsular. En este contexto, Memoria: 13 piezas se presenta como una invitación a mirar hacia arriba, a escuchar y a seguir tejiendo la memoria compartida entre notas y vigas. Bajo el lema Solo se pierde lo que se olvida, el ciclo busca no solo emocionar, sino también generar conciencia sobre la importancia de conservar el patrimonio como parte esencial de la identidad territorial. La música, en este caso, se convierte en vehículo de transmisión cultural, en herramienta de desarrollo rural y en puente entre pasado y presente.