La desgracia de Rosalía: se filtra completo su nuevo disco 'Lux'

'Lux', el cuarto disco de estudio de Rosalía y cuyo lanzamiento está previsto para es viernes, se ha filtrado completo a través de internet entre sus seguidores, según ha podido constatar EFE.

Pese al hermetismo que ha rodeado todo el proyecto, esta filtración llega solo unas horas después de que en la propia plataforma de Spotify apareciera activa durante solo unos minutos la escucha de un segundo tema del álbum titulado 'Reliquia', luego retirada.

Ya en agosto la edición española de la revista Elle hubo de retractarse tras publicar una primera versión de una entrevista en exclusiva con Rosalía en la que revelaba que su nuevo álbum se publicaría en noviembre, como finalmente se confirmó.

Fue en un encuentro virtual hace solo unas semanas que la catalana montó para revelar a sus seguidores la portada y fecha de lanzamiento, arropado por las pantallas de la plaza de Callao en Madrid y de Times Square en Nueva York. Sin embargo algo falló también en esa ocasión y el acto en EE.UU. terminó desvelando antes de tiempo la información.

Ya la pasada semana por fin se conoció el primer tema, 'Berghain', este sí con un lanzamiento oficial y paralelo en Youtube y otras plataformas digitales que despertó gran expectación y que ha convertido la canción en la número 1 en España.

Lo que dice Madonna

La cantante estadounidense Madonna ha elogiado a Rosalía y a su último trabajo, 'Lux', destacando que no puede parar de escuchar el nuevo proyecto de la artista española y que esta es una visionaria.

"Eres una auténtica visionaria", le dice en Instagram la 'reina del pop' en un mensaje acompañado de tres corazones blancos.

Madonna le da las gracias en sus historias y destaca que no puede dejar de escuchar a la catalana.

'Lux', su esperadísimo nuevo disco, saldrá a la venta este viernes. La cantante ya ha dado algunos adelantos estos días, como el videoclip de 'Berhgain', tema en el que colabora por segunda vez con la islandesa Björk y en el que canta junto a la Orquesta Sinfónica de Londres.

Este martes 'Reliquia', el segundo tema extraído de su disco, fue publicado por sorpresa. Se mantuvo activo para su escucha solo durante unos minutos y su publicación fue atribuida inicialmente a un error, aunque la discográfica no ha podido precisar ese extremo.