Once colegios de León diseñan sus bibliotecas del futuro

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Un total de 67 colegios de Castilla y León, de ellos 47 rurales, rediseñarán este curso sus bibliotecas, que además de ofrecer libros se plantean como espacios para acoger exposiciones, radio, cine, robótica y como lugares inclusivos y de impulso a la igualdad entre los géneros.

Se trata del proyecto "Bibliotecas escolares de futuro. Biblotecas 2030", que impulsa la Consejería de Educación con una convocatoria de ayudas de 159.000 euros que beneficiará a esos cerca de setenta colegios, según la resolución de ayudas que publica este jueves el boletín oficial de la comunidad, el Bocyl.

En concreto, se han seleccionado siete colegios de la provincia de Ávila, dos de Burgos, once de León y Salamanca, seis de Palencia, cuatro de Segovia, dos de Soria, 15 de Valladolid y 9 de Zamora.

Las bibliotecas escolares se plantean, según ha detallado la Consejería en un comunicado, como espacios donde el alumnado pueda desarrollar su creatividad e innovación y así también contribuir al fomento de un pensamiento crítico a través de nuevas formas de lectura.

Los centros han recibido 3.000 euros en el caso de los que tienen más de 180 alumnos, y un máximo de 2.000 si tiene menos de 180 matriculados.

Cada colegio seleccionado se compromete a reconfigurar su biblioteca escolar en diferentes espacios para la innovación, la creación, la experimentación y el trabajo interdisciplinar: radio, cineclubes o su promoción como espacio inclusivo y de impulso a la igualdad entre los géneros.

También se ha tenido en cuenta el fomento de actividades de escritura, producción de contenidos y lecturas compartidas en distintos soportes; el desarrollo de proyectos documentales y de las competencias mediáticas -fomento del pensamiento crítico y habilidades transmedia-; y la innovación en el ámbito de las tecnologías digitales.