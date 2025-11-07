Martín Gaite: la escritora que le dijo «no» a la RAE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza este viernes, 7 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Pública de León la puesta en escena de la obra teatral El cuento de nunca acabar, por la compañía Azar Teatro. La obra constituye un retrato de la escritora Carmen Martín Gaite, autora que abrió muchas sendas cerradas a la mujer en aquellos años y que, con su trabajo literario, fue capaz de descubrir las múltiples facetas que permanecen ocultas tras existencias aparentemente anodinas. El estreno se enmarca en los actos programados por la conmemoración institucional del centenario de la autora salmantina.

Con dirección de Javier Esteban y la actuación de la actriz Mercedes Asenjo, este montaje se plantea como un homenaje a esta increíble escritora castellano y leonesa, recreando su figura y escogiendo diferentes fragmentos de su extensa obra, como si de una pequeña biografía literaria se tratara, relatada por ella misma.

En su obra, el público asiste a algunos de los acontecimientos y momentos más importantes de su vida como fue su relación con su marido, el también escritor Rafael Sánchez Ferlosio, y otros escritores de la época, la perdida de sus dos hijos, la compleja relación con su hija y su rechazo a ser miembro de la RAE.

La escritora Carmen Martin Gaite es una figura icónica de gran relevancia en las letras españolas del siglo XX, que cultivó todos los géneros literarios con destreza: cuento, teatro, novela, ensayo y poesía.

Además, fue aficionada a confeccionar collages y le gustaba mucho el baile. Su figura es un referente para las mujeres de su generación y ha continuado siéndolo para las de generaciones posteriores. Entre sus rasgos personales más destacados se encuentra su gran carácter, la firme personalidad, una determinación inquebrantable, un gran estilo personal y una enorme ansia de libertad.

La proyección de sus collages durante el monólogo y la música que ella amaba constituyen el acompañamiento perfecto de esta obra.