Difácil presenta a sus poetas en La Casona

Este viernes la editorial Difácil presenta en La Casona de San Feliz Vida en el fin, del poeta cacereño David Eloy Rodríguez, uno de los referentes más importantes de la nueva poesía española, que dará a conocer su publicación y leerá poemas.

Mañana sábado 8 de noviembre, a las 18.30 horas, y también a través de la editorial Difácil, el poeta y narrador leonés afincado en Gijón, Francisco Álvarez Velasco también presentará y recitará poemas de su último libro De adobe y mar.

Francisco Álvarez Velasco, leonés de 1940 avecindado desde hace casi medio siglo en Gijón, es uno de los poetas fundamentales del noroeste español, un espacio geográfico y vital que está al fondo de sus versos: del páramo al oleaje cantábrico.

Traducido a varios idiomas y ligado en su juventud al histórico grupo poético Claraboya, es autor de una poesía de excepcional calidad que ha pasado desapercibida para buena parte de la crítica y de los estudiosos españoles.

Ha publicado entre otros libros, Mirar el mundo [Haikus] (2023) o Incursión y muerte del demonio meridiano, entre otros.