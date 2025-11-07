Cyltv emite y produce un capítulo de 'Zoomers'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castilla y León Televisión ofrecerá en abierto los viernes por la noche la serie Zoomers. Rodada en Salamanca y dirigida por el zamorano Óscar Pedraza, los dos primeros episodios se estrenarán hoy, 7 de noviembre, a partir de las 23.00 horas en La 7.

La cadena se convierte así en la primera televisión autonómica que emite en abierto esta producción, que en la actualidad está disponible únicamente en Prime Vídeo.

Además, CyLTV ha participado en la producción del capítulo extra que cierra la temporada. Se trata de un especial en el que se contrastan las vivencias de los personajes de la serie con las experiencias reales de estudiantes universitarios, en el que también se desvelan detalles del rodaje y que teniendo a Salamanca como telón de fondo real y de ficción hace de este capítulo un argumento más para acercarse al desarrollo y la trama de Zoomers.

Esta serie de seis episodios de media hora de duración retrata, con humor negro y una mirada generacional, la vida de un grupo de jóvenes al iniciar su etapa universitaria. Javi, de 18 años, afronta este nuevo reto tras una tragedia personal, descubriendo junto a sus compañeros de Colegio Mayor lo que significa madurar en un mundo actual marcado por la incertidumbre, las crisis globales y las contradicciones de su tiempo. Además de él, da a conocer a un diverso grupo de estudiantes que descubrirán cómo navegar en los desafíos que les plantea su llegada a la universidad: nuevas amistades, situaciones incómodas, el amor o el sexo, mientras conviven en el agitado entorno de una residencia de estudiantes.

ciudad universitaria

La serie ofrece una mirada honesta sobre una generación que nació con las nuevas tecnologías y un humor afilado que traza un innovador camino hacia el futuro. Todo ello con Salamanca, una de las principales ciudades universitarias del país, como escenario.

El elenco protagonista está formado por Biel Rossell Pelfort, conocido por su papel en La Mesías, la actriz mexicana Azul Guaita (Rebelde) y Berta Castañé (Bienvenidos a Edén y Todos mienten). Completan el reparto Itziar Atienza (Entrevías), Adrián Luque (Entre Palos), Cosmo González, João Bettencourt, Rubén Fernández, Luna Bengoechea y el humorista Héctor de Miguel Quequé.

segunda colaboración

Esta es la segunda colaboración que CyLTV realiza con Prime Video. En 2024, la cadena autonómica emitió en abierto la serie Memento Mori, rodada en Valladolid y basada en la novela del escritor castellano y leonés César Pérez Gellida. En esta ocasión, la cadena también realizó un making of con curiosidades, imágenes inéditas de la grabación y entrevistas a los actores, guionistas y directores.