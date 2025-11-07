Expositivos llena de imagen el palacín

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Palacín acoge desde ayer y hasta el 28 de febrero, una nueva edición de Expositivos. La muestra fotográfica, organizada por León es Photo y el Ayuntamiento de León, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de artistas locales y nacionales.

Al acto inaugural ha acudido la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, que ha destacado el talento de los artistas, la belleza de las fotografías y cómo esta iniciativa es un lugar idóneo para dar a conocer nuevos talentos.

Desde su puesta en marcha por el Ayuntamiento de León y León es Photo, «Expositivos» se ha convertido en una plataforma destinada a fomentar y visibilizar el talento emergente, brindando a los artistas todos los recursos necesarios para la materialización de sus proyectos en forma de exposición.

En esta convocatoria se han presentado 119 fotógrafos y artistas visuales, de los cuales solo cuatro han sido seleccionados. Filippo Poli (Milán/Barcelona, 1978) presenta su mirada sobre la erosión física de los Alpes italianos. «Hiato alpino. La nieve ya no sabe a nieve» es un testimonio sobre la transformación de un territorio que ya no pertenece enteramente a la naturaleza: el Valle de Aosta (Cervinia, los Alpes italianos), en potestad activa de la industria turística invernal. Azul G. Vargas (León, 2000) muestra su realidad itinerante a través de «Donde estamos nosotros», un diario visual a medio camino entre la fotografía y la pintura, entre la monotonía cotidiana y la singularidad de cada instante retenido durante su viaje de Erasmus, para tomar conciencia de lo que —inevitablemente— dejamos atrás y del lugar que ocupamos en la trama de nuestras propias vidas. Víctor Justel (León, 1995) expone sus retratos vecinales mediante «Igual que nunca», un regreso emocional hacia el barrio leonés de La Pinilla para tender un puente entre la memoria de su abuelo, José Luis Ropero, y la transformación de un municipio que —como primer alcalde democrático— él mismo ayudó a construir. Eduardo Nave (Valencia, 1976) apuesta por la representación de la erupción del volcán Tajogaite con su «Treinta y seis vistas del Monte Fuji» (1831), creación de Katsushika.