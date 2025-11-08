«El populismo es muy fácil y es lo que mejor manejamos»

Lo de Los Gandules es un 'no se lo pierdan' infalible. A lo que se podría añadir que no se sabe bien el qué, pero lo más recomendable es ir a verles. Porque no es un show de humor, tal vez tampoco un concierto. Son, en definitiva, Los Gandules. Hay que acudir a la ficha para desvelar incógnitas: Los Gandules. Sábado 8 de Noviembre. Espacio Vías. 20.30 horas apertura de puertas. 21.30 horas, concierto. 15 euros entrada anticipada. Es decir, aceptamos como base inicial concierto.

«Lo nuestro es el resultado de ensayo y error. Y así hemos estado metiendo la pata muchos años. De hecho mucha gente todavía sigue pensando que qué somos», explica Roberto Montañés, uno de los dos componentes de Los Gandules, que como él mismo comenta proviene de Los Berzas, un grupo que también incluía el humor y que alcanzó cierta popularidad. El otro del dúo es Santiago Díaz. Origen: Objetos Perdidos. Ambos son aragoneses.

«Todavía nos cuesta un poco explicar qué hacemos. Y algunos, más que entendernos se les ve incredulidad», confiesa. Aun así, once referencias discográficas les contemplan y su boca oreja funciona a la perfección. Sólo superada si se asiste a sus actuaciones, porque lo normal es sucumbir a su show de canciones versionadas desde el disparate o humor absurdo pero siempre aliñado con datos reales incluso acerca de los sitios por los que pasan.

«Veníamos de esos grupos y nos dimos cuenta de que lo que más gustaba eran las versiones. Para qué hacer canciones entonces», relata.

Medicinal

El resultado, o lo que se verá hoy en Espacio Vías, sigue la estela de lo mejor de Faemino y Cansado, Toreros Muertos en lo musical o el humor de los Monty Python, según ellos mismos indican. Aunque hay que añadir que han encontrado una forma de contar, de hacer y de estar en el escenario que tiene ese sello propio necesario para destacar en los puestos de cabeza.

Manteniendo en lo alto la llama del humor, el propio Roberto Montañés explica el éxito de las acotaciones que incorporan sobre los sitios a los que van. «El populismo es muy fácil y es lo que mejor manejamos. En León tendremos que hablar de Valladolid, ¿no?», dice. Y trae, por cierto, el recuerdo de otra visita a León en la que en un momento de la actuación preguntaban a los leoneses: ¿Pero qué os pasa? ¿Cómo estáis tan malos para tener una calle llamada Avenida Antibióticos?

El caso es que todo funciona y los seguidores no les fallan. Eso sí, «en Aragón no se creen que vayamos a sitios y que la gente quiera vernos», asegura.

Si algún día quisieran, podrían recopilar en un libro los chistes o bromas locales que van regalando allá por donde van. Sería medicinal.