La ULE y la Fundación MonteLeón, unidas

La Universidad de León y la Fundación Monteléon dieron este viernes un nuevo paso en el marco de su colaboración con la firma de dos convenios específicos que refuerzan el compromiso compartido por premiar el talento, el esfuerzo y la excelencia académica.

Los convenios permiten la creación del «Premio al Mejor Expediente en el Grado en Administración y Dirección de Empresas», dentro del programa conjunto de ADE y Derecho, y el «Premio al Mejor Expediente en el Grado en Historia del Arte».

Los galardones, con una cuantía de 500 y 200 euros, respectivamente, se acompañan de un diploma acreditativo como símbolo del reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la excelencia universitaria, y serán entregados durante las ceremonias de graduación de sus respectivas facultades.

Durante la firma de sendos convenios, la rectora de la ULE, Nuria González, trasladó su agradecimiento a Monteleón por compartir el compromiso de estar al lado de los jóvenes que «se preparan para contribuir al progreso social, cultural y económico de nuestra tierra».

«Esta iniciativa reconoce el esfuerzo, la excelencia y el compromiso de nuestros estudiantes, y fortalece el vínculo entre la Universidad y una entidad que siempre ha apostado por la educación y el desarrollo del talento».

Un compromiso que subrayó el presidente de la Fundación Monteléon, Francisco José García Paramio, quien destacó que la educación, la investigación y la cultura del esfuerzo son pilares fundamentales de la Fundación y que estos premios «reflejan la continuidad de un canal de colaboración sólido, con vocación de futuro, que seguirá dando lugar a nuevas iniciativas conjuntas entre dos instituciones que a lo largo de los años han mantenido una relación cálida, cordial y muy productiva». El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, José Ángel Miguel Dávila, y el de Filosofía y Letras, José Javier Rodríguez, pusieron en valor unos premios que suponen un estímulo para seguir promoviendo la excelencia académica y fortalecen la relación entre las dos entidades.