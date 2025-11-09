Las nieves de antaño de los Lumiere a Huston

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) expone actualmente Dónde estarán las nieves de antaño, sugerente título para una muestra que es comisariada por el profesor e investigador Alberto Ruiz de Samaniego junto al equipo de la fundación.

El proyecto cuenta con materiales artísticos y documentales que comprenden un arco temporal, desde el siglo XIX hasta piezas de reciente producción. Algunos de los artistas internacionales que forman parte de esta muestra son el destacado artista conceptual Joseph Beauys y el insigne Mario Merz, representante del Arte Povera. Comparten espacio y discurso con documentos audiovisuales de los Hermanos Lumière, obras del leonés Álvaro Laiz, fotografías de John Huston, Paco Mesa, Lola Marazuela, obras pictóricas de Xesús Vázquez así como una selección fotográfica y literaria que recoge las conexiones entre vida, cultura y nieve.

El proyecto expositivo parte de la desaparición de la nieve como componente atmosférico y sus diferentes materializaciones desde lo literario a lo artístico. En palabras del comisario: «tal vez ahora, cuando la nieve desaparece del horizonte, quepa la posibilidad de que pueda comprenderse en su más amplia perspectiva: simbólica, poética, antropológica».

La intención del investigador, a partir de la selección de obras, pretende que el espectador pueda iniciar un proceso de interiorización entre la ética y la estética. La exposición se establece como un catalizador de la reflexión, sirviendo como herramienta clave para recuperar nuestra capacidad de observación e interpretación. Permite al visitante analizar este singular acontecimiento y sus símbolos asociados, generando una comprensión profunda de su relación con nosotros mismos y nuestras vidas cotidianas.

El título, que parte de uno de los versos de un poema medieval de Villón, abre una cuestión actual: Dónde estarán las nieves de antaño. En este conocido estribillo de una balada legendaria resuena «la cuestión del lugar de las cosas cuando están sometidas al curso cruel y fatal del tiempo».

En su conjunto, la exposición aborda el fenómeno de la nieve no sólo como fenómeno climático, sino como una realidad profunda con implicaciones físicas, mentales y culturales. La nieve se significa como un concepto ligado intrínsecamente a nociones como la luz, la soledad, el frío y el silencio.

En el contexto de nuestro tiempo actual, la muestra enfatiza la condición incierta y frágil de la nieve, interpretándose como un signo inmemorial de la existencia pura de la naturaleza que actualmente tiende a desaparecer u ocultarse.

En resumen, la exposición analiza la nieve como una presencia efímera que conecta el pasado con un futuro incierto en el entorno, invitando a la reflexión sobre el porvenir del mundo. Abierta de martes a domingo, la muestra se podrá visitar hasta el 15 de febrero de 2026.

trayectoria destacada

Alberto Ruiz de Samaniego es doctor en Filosofía (UAM) y profesor de Estética de la Universidad de Vigo. Crítico y comisario de exposiciones, por ejemplo: Andrei Tarkovski: fidelidad a una obsesión, La escultura en Fritz Lang, Cabañas para pensar, Unterwegs: al paso de Walter Benjamin o Georges Perec: Tentativa de inventario. Ha comisariado exposiciones de Jorge Molder, Manuel Vilariño, Antón Patiño, Xesús Vázquez, Antón Lamazares, Luís Seoane, Roland Topor, Juan Carlos Meana, etc., así como diferentes exposiciones colectivas. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Maurice Blanchot: una estética de lo neutro (2001), Cabañas para pensar (coord., 2011), Las horas bellas. Escritos sobre cine (2015), Leyenda de Paradjanov (coord. 2017), Alegrías de nada. Ensayos sobre algunas estéticas de la anulación (2018), El lugar era el desierto. Acerca de Pier Paolo Pasolini (2019), La ciudad desnuda. Variaciones sobre Un hombre que duerme de Georges Perec (2019), Pintores de la vida moderna (2021), La musa inquietante (2022), Hombres y Dios, Escenas de noche y misterio (2023), El espacio salvado. Álbum de imágenes (2024). Es co-director del film Pessoa / Lisboa. Comisario del Pabellón español de la Bienal de Venecia (2007). Premio Espais a la crítica de arte (1997) y Premio de aforismos de la Fundación Rafael Pérez Estrada (2022). Ha dirigido la Fundación Luís Seoane.