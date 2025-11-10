La ULE pone en marcha el portal de memoria gráfica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cátedra de Estudios Leoneses (Cele), de la Universidad de León, continúa avanzando en su propósito de recuperar, preservar y difundir la cultura y el patrimonio de los territorios que conformaron el Reino de León, entendidos en su sentido más amplio, como un conjunto vivo de saberes, lenguas, costumbres, oficios, creencias y expresiones que conforman la identidad colectiva de un territorio con una historia única y una riqueza cultural ingente. La Cele ha comenzado ya a recoger material para la puesta en marcha del nuevo portal de Memoria Gráfica, un espacio destinado a recopilar imágenes, vídeos y documentos visuales que testimonien la vida cotidiana, el paisaje, la arquitectura y las transformaciones sociales del territorio leonés. Con esta iniciativa, la Cele hace un llamamiento a todas las personas, instituciones y colectivos que conserven fotografías o materiales de interés histórico a sumarse a este proyecto común de recuperación del pasado.

A través de su página web (https://cele.unileon.es), la cátedra también pone a disposición del público una red de recursos digitales que permite explorar, estudiar y compartir el legado del Reino de León. Entre ellos, destacan la versión digital de la obra de Jannick Le Men, Léxico del Leonés Actual (https://lla.unileon.es), un instrumento fundamental para la conservación del idioma; el portal de Memoria Oral (https://archivoreinoleon.es), que constituye un archivo vivo que rescata la memoria colectiva de personas de la geografía del territorio abarcado, que comparten sus vivencias, oficios o tradiciones y en el que se incluyen, entre otros documentales como Teitador de Burbia, Brañas y brañeras de la Montaña occidental leonesa del siglo XX, El pan o Pastores trashumantes – Cardando vivencias. A ellos se suma el repositorio Bibliografía de Estudios Leoneses (https://www.bibliocele.es), que reúne las principales referencias bibliográficas sobre el ámbito de estudio de la Cátedra.

Desde su creación, la Cele se ha consolidado como un espacio abierto a la investigación y a la participación ciudadana, un punto de encuentro entre la universidad y la sociedad que invita a todas las personas interesadas a colaborar en la tarea de rescatar y transmitir la memoria común de León y sus comarcas.

Además de su labor investigadora y archivística, la Cátedra impulsa una intensa actividad docente y divulgativa, mediante cursos, conferencias, publicaciones y conciertos de música tradicional que contribuyen a acercar el patrimonio leonés a las nuevas generaciones y a fomentar el conocimiento de una herencia compartida.