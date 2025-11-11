El Purple llenará sus recintos de buena música en León

El Festival Internacional Purple Weekend de León se presenta con los deberes más que hechos. Y debatiéndose, aunque sea otra historia, en la teoría del vaso medio lleno o vacío. No alarmarse. Se presentó el Purple mostrando un estado de salud exultante pese a su longevidad. Porque el Purple es todo un treintañero en la programación cultural de León que aparece ahora ajustado a evento de aforo limitado al Espacio Vías. Así, dos jornadas ya tiene colgadas el cartel de no hay billetes. La presentación de todo corrió a cargo ayer de la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, Héctor César Lendoiro (Producción Más Galicia), Miguel Ángel Borraz (Director del festival) y Juan Dopico (Presidente Centro León Gótico). La parte más artística, la relativa a los grupos, quedó aplazada por afonía de Héctor César, pero seguro que dará certera cuenta de lo que le espera a León en este El Festival Internacional Purple Weekend de León 2025.

Lo del vaso medio lleno, o vacío, y contado en tono de broma lo brindaría Elena Aguado cuando dijo que el festival por cuestión de tiempo tenía público más mayor de edad pero a cambio ofrecía esta perspectiva intergeneracional, y que Juan Dopico, a todo esto, asoció igualmente al carácter familiar que ofrece. Sea como sea, eso sí, con unos años más, vuelve a ser un fin de semana excelente para divertirse, patear León y disfrutar de la buena música.

Por eso, el Purple Weekend 2025 se presenta como un regreso a sus orígenes en su trigesimosexta edición en la que abandonará los grandes escenarios y volverá a apostar por pequeñas salas de conciertos y locales de hostelería de León capital.

Se trata de la gran fiesta de la cultura mod y sixtie nacional que se celebrará en su fecha tradicional, del 5 al 8 de diciembre coincidiendo con el puente de la Constitución, explicó en la rueda de prensa de presentación de esta edición su director, Miguel Borraz.

Es un festival que llena la ciudad de música, parkas, vespas y lambrettas y que también se ha consolidado como un punto de referencia cultural con la celebración de exposiciones, mercadillos, una feria del disco y un desfile de moda vintage, dijo.

En esta edición el Purple Weekend cuenta con un amplio cartel de bandas nacionales e internacionales en el que destacan Nick Waterhouse, Drink The Sea, The Molotovs, Laurie Wright, The Spitfires, The Horrors, The Boo Radleys, The Peawees o Brators, que serán destacada representación leonesa.

Los conciertos se celebrará en el Espacio Vías, aunque también habrá en la sala Glam Theatre, Black Bourbon, Babylon o Nuevo Café Luna puesto que el festival regresa a la esencia «más urbana» de sus primeros años.

Conciertos y sesiones dj complementarán un completo programa cultural con la tradicional Scooter Run, el mercadillo vintage, de la feria del disco, de exposiciones y con el día especial de puertas abiertas para toda la familia que se celebrará el 8 de diciembre.

más familiar

«El festival se vuelve un poco más familiar, teniendo en cuenta que los que comenzaron a asistir al Purple en los primeros años ya son padres de familia y pueden así contagiar a sus hijos de una esencia mod que invadirá León esos días», señaló Borraz.

El Purple Weekend Estrella Galicia está organizado por el Ayuntamiento de León y Centro León Gótico, con la producción de Masgalicia y el patrocinio de Estrella Galicia.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, destacó por su parte la importancia de este evento que se ha convertido ya en un clásico del puente de diciembre en León gracias a la calidad de las bandas participantes y al colorido de toda la programación cultural que lo acompaña. «Es un festival que se ha convertido en una cita intergeneracional imprescindible para la ciudad», precisó.