Mañueco muestra su apoyo en Arpa a los tesoros renacentistas ocultos que revolucionan el turismo rural en León

La Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León se ha consolidado como uno de los proyectos culturales más innovadores de España durante 2025. Esta iniciativa, que conecta diez pequeñas localidades rurales de León a través de un itinerario artístico y espiritual, ha logrado posicionar estos tesoros como referentes del turismo cultural en la zona, generando un impacto socioeconómico significativo en un territorio tradicionalmente asociado a la España vaciada.

Este viernes 14 de noviembre de 2024, durante la feria Arpa celebrada en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visitó el stand de esta iniciativa, donde fue recibido por el impulsor de esta acción, Jesús Revilla, demostrando el apoyo institucional a un proyecto que ha trascendido lo meramente cultural para convertirse en un motor de desarrollo local. La presentación incluyó una charla especializada sobre la Escuela Juniana Leonesa y el lanzamiento oficial del portal rutadelosretablos.es.