Café Quijano, en la gran noche Grammy de Raphael

Mikaela Viqueira Las Vegas

La industria musical latina regaló este miércoles a Raphael «su gran noche» con un recital que rindió homenaje a un espectacular legado de más de 60 años en el que participaron celebridades como Aitana, David Bisbal, Rozalén o Pablo López.

El compositor español Enrique Bunbury, al son de la mítica Yo soy aquel, fue el encargado de abrir una gala que aplaudía y abrazaba al artista de 82 años a través de un viaje en el tiempo que repasó los éxitos que lo catapultaron a la fama.

Desde Café Quijano al mexicano Carín León pasando por la chilena Cami o compañeros como Vanesa Martín, sobre el escenario se pasearon una veintena de artistas que dieron muestra de su gratitud por la profunda huella que ha dejado por generaciones.

El artista español quiso, por su parte, agradecer a su familia y al público por el apoyo y la entrega a su música antes de concluir la gala cantando Qué sabe nadie, Como yo te amo y, por supuesto, Mi gran noche.

"Gracias por entender mis canciones, mi arte, por estos años maravillosos. Todo es mío, y todo me lo voy a llevar. Cuando me vaya esta noche voy a ser el hombre más feliz del mundo, una vez más", dijo en un discurso.

Raphael es mucho más que una leyenda musical. «Significa el milagro de que el escenario cobre vida (...) perseverancia y amor absoluto, incondicional", declaró a EFE el cantante Pablo López a su paso por la alfombra roja previa a la gala que se celebra en la ciudad de Las Vegas (EE UU ).

López, quien ha colaborado con el conocido como 'divo de la balada romántica' recordó una de las anécdotas que lo atan a su legado musical. «En casa siempre le pongo vídeos de él en el año de 1967 en Luxemburgo, por ejemplo, y le digo: ¿cómo era eso? Y te lo cuenta como si fuera ayer, eso es tremendo", agregó.