El asesino mató a Encarnita Polo mientras dormía

El asesino de Encarnita Polo la mató mientras dormía en su habitación la madrugada del jueves al viernes «mediante asfixia o estrangulamiento», algo que la autopsia deberá determinar con exactitud. Según han relatado fuentes policiales a este periódico, el homicida, un varón de 66 años con «deterioro mental», estaba recluido en el ala psiquiátrica de la residencia abulense DomusVi Decanos, a la que había llegado esta misma semana.

El agresor sexagenario — de acuerdo con la reconstrucción preliminar de la Brigada Provincial de Policía Judicial— se escapó de esa área, que no estaba especialmente vigilada pues el hombre no tenía antecedentes violentos, y se coló en la habitación de Polo mientras ésta dormía. Allí, en la misma cama, la mató. Fueron dos celadores de la residencia los que, alertados por los ruidos, se personaron en la habitación y hallaron el cuerpo sin vida de la cantante a la que, sin éxito, intentaron reanimar, ya que la privación de oxígeno había sido demasiado larga. El asesino en ningún momento intentó huir. Víctima y victimario no se conocía ni habían tenido tiempo de coincidir en las apenas 48 horas que el asesino llevaba ingresado en la residencia. El homicida, precisan mandos de la investigación, técnicamente no ha sido detenido. Se encuentra bajo custodia policial en el área de Psiquiatría el Complejo Asistencial de Ávila, a la espera de que poder tomarle declaración con garantías y, sobre todo, de una valoración psiquiátrica de su situación. Entre tanto, la Policía Judicial ha recabado las imágenes de seguridad del centro y ha comenzado con el interrogatorio del personal y residentes del centro.

Polo fue enterrada ayer en el cementerio tanatorio Isabelo Álvarez Mayorga de Ávila, después de que fuera velada en la capilla ardiente.