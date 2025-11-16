El festival Urogallo de Poesía llega hoy a su fin

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La décima edición del Festival Urogallo de Poesía Expandidal llega a su fin. Tras la actuacion ayer de Elsa Moreno y Albertina Merlina, hoy el domingo 16, para finalizar y clausurar la edición, el Teatro El Albéitar acogerá a las 19.30 horas «El Hangar Cromado» de Los Temas y Antonio Cordero. Este espectáculo mezcla poesía y canción, mostrando el origen y proceso creativo de cada pieza a través de una narración con un toque de humor que busca la complicidad y la sonrisa del público. Alejándose del lugar erudito tradicionalmente asociado a la poesía, Los Temas proponen un juego compartido donde músicos y asistentes pueden interactuar. Durante el concierto, la banda intercambia posiciones, idiomas, géneros, voces e instrumentos, generando un ambiente festivo que celebra la música y la poesía más allá de prejuicios y etiquetas.

Ayer sábado, Elsa Moreno presentó «Prácticas para inmanecer», una representación poética que acercó al espectador a la definición del verbo de nueva creación «inmanecer», relativo a la inmanencia, aquello que es presente. Este recital se concibe como un espacio de reflexión colectiva sobre la toma de conciencia, la relación con los demás y el diálogo con la naturaleza. Los textos del recital se recogen en el poemario «Prendida o el valor de erguir». Por su parte, Albertina Merlina mostró «Versátil», la fusión de lenguajes de Albertina Barceló y Malena Merlina.