«Partida de reinas» llega a Coyanza

La periodista y escritora María Teresa Álvarez presentará el próximo jueves, 20 de noviembre, en el salón de pleno del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, su última novela histórica, «Partida de reinas», acompañada por el alcalde de la localidad leonesa, José Jiménez Martínez, y otras autoridades.

La presentación de la novela se llevará a cabo a partir de las 13 horas, pero de forma previa, las 12 horas, la autora hará una visita guiada al castillo de Valencia de Don Juan, ya que la localidad es uno de los lugares clave en los que se desarrolla la historia de dos mujeres dialogantes, Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal, que forjaron la unión de Castilla y León.

En «Partida de reinas», María Teresa Álvarez reconstruye el encuentro entre Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal en Valencia de Don Juan en noviembre de 1230, cuando ambas, antiguas esposas de Alfonso IX de León, pactan una salida a una sucesión en disputa para evitar la guerra.