la evocación del padre de kallifatides en san feliz

Theodor Kallifatides escribió por primera vez con la intención de que lo leyeran a los 5 años, como una necesidad, con la seguridad de que lo que hacía no era gratuito, que aquellas palabras tenían la fuerza originaria de modificar el mundo. El papel en el que las escribió, las palabras, se lo entregó a su padre, recién salido de la cárcel, y su padre, papa, como ayer le llamó en más de una ocasión, se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta, donde permanecería hasta el día de su muerte. Esa vocación de alzar la voz, de contribuir con un verso en el poderoso drama del mundo, le hirió como una rayo tras contemplar la ejecución de un hombre inocente, en el sentido deliberiano del término, a manos de loz nazis durante la Segunda Guerra Mundial. «Nos obligaron a asistir al fusilamiento. En el pueblo solo había mujeres y mujeres jóvenes con sus hijos. Los hombres estaban en la cárcel o construyendo puentes y carreteras para los alemanes». Kallifatides acudió a aquella representación del odio y ayer reveló que en el momento previo a su muerte, sus ojos se encontraron con los del finado y que eso fue precisamente lo que le convirtió, con apenas dos mil días de experiencia, en un escritor.

Esta fue ima de las anécdotas que el escritor griego contó durante su encuentro con los lectores en San Feliz de Torío, con motivo de la publicación en España de Una mujer a quien amar. El momento literario que Héctor Escobar concitó en la Casona frente a Espacio Factor tuvo la capacidad de congregar a dos centenares de leoneses rendidos ante la poesía narrativa de un narrador que se ha convertido en un referente para miles de lectores gracias a una obra que alumbra belleza con la argamasa del dolor. Kallifatides explicó que escribe en sueco y con humor porque sólo los que han sufrido saben que el humor debe presidir su vida. «¿Ustedes creen que los alemanes lo tienen?», preguntó con ironía ante el recocijoel público.. «Soy hijo de mi madre y nieto de mi abuelo, ambos narradores, pero ninguno de los dos era capaz de acabar los chistes que contaban porque comenzaban a reir antes de acabarlos».

En cuanto al sueco, idioma en el que ha escrito a pesar de ser tachado de traidor por muchos griegos: «Tienes que hacerlo lo mejor que puedas en el sitio en el que estés. Ya sabes loque dicen, si estás en Rodas, debes saltar en Rodas», dijo antes de entrar en la verdadera razón de su elección. Contó que durante su infancia, su hermano vivió un episodio que le marcó hasta el punto de decidir años después que el sueco sería la lengua de su creación literaria. «Servía en el ejército regular yen las montañas apresaron a dos partisanas. El comandante dio la orden de tirarlas a un agujero y violarlas. Todos lo hicieron excepto mi hermano, que por esa razón recibió dos condenas de muerte de las que se libraría por enfermedad. Había que estar sano para ser ejecutado». Kallifatides dijo con pesar qu el griego ya no era la lengua de Sócrates, de Homero o de Kavafis sino el idioma de la muerte y que, por lo tanto, estaba muy agradecido de poder escribir en sueco. Pero lo mejor llegó después, cuando contó la razón porla cual su hermano fue el único justo entre todos aquellos soldados: «Me dijo que pensó que qué habría dicho papa de que lo hubiera hecho. Y pensé que eso es lo que significa ser un padre: ¿Qué habría pensado papa si lo hubiera hecho? Es maravilloso». El escritor, autor de medio centenar de obras, dejó claro que hay que desterrar el odio del alma, que solo el amor es capaz de crear. «Todo está relamente mal y la racionalidad ha desaparecido de la política mundial, dominada por el poder, el dinero y la violencia», dijo» al tiempo que meditó sobre la razón por la cual la gente vuelve a creer en la guerra. «Hemos olvidado que podemos vivir en paz», destacó para señalar dónde buscar el problema de nuestro tiempo.