Arte para revivir del carbón

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, presentó ayer el programa Dinamiz-ARTj para «dar vida» a los territorios de transición justa. Aláiz animó a los ayuntamientos de estas zonas, así como a los artistas leoneses, a participar en la cuarta edición. Lo hizo en La Pola de Gordón, en un encuentro con municipios junto con la directora general de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Yasodhara López, y aseguró que Dinamiz-ARTj ha pasado de ser un «proyecto pionero para fomentar la vida cultural en los pueblos» a «todo un referente y un programa cada vez más querido por todos».

Dinamiz-ARTj, un programa cultural, iniciativa del Instituto para la Transición Justa (ITJ) y gestionado por Ciuden, tiene el objetivo de contribuir a la dinamización de estos territorios mediante una propuesta cultural variada y de calidad, con actuaciones musicales, teatro y danza. Desde el pasado viernes, 14 de noviembre, se encuentra abierto el periodo de inscripción para la cuarta edición, mientras se encuentra en pleno desarrollo la tercera. Las bases se pueden consultar en la página web www.dinamizartj.

Se trata de una «apuesta decidida» del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de un «compromiso» del Gobierno de España con las zonas de transición justa que «evita que los pueblos de estas zonas se queden huérfanos de propuestas culturales variadas y de calidad» a través de un «proyecto complejo, pero eficaz que, con tan sólo dos ediciones concluidas, ha demostrado la capacidad de la cultura para generar actividad, empleo y oportunidades para los artistas de estos territorios».

El subdelegado del Gobierno en León ha agradecido al alcalde de La Pola de Gordón, Antonio García Arias, su disposición para acoger este encuentro con ayuntamientos de las zonas de transición justa de Montaña Central Leonesa-La Robla. La Pola de Gordón es uno de los 26 ayuntamientos de estos dos territorios afectados por el cierre de la minería que participan en la tercera edición.

«La Pola de Gordón es un ejemplo de fidelidad a Dinamiz-ARTj, uno de esos ayuntamientos que se ha beneficiado de este programa y que, desde la primera edición, ha visto cómo más de 2.000 asistentes han presenciado alguna de la veintena de actuaciones que han tenido lugar en este municipio», ha explicado Alaiz Moretón. En la provincia de León, en la tercera edición de Dinamiz-ARTj participan 26 de los 29 ayuntamientos de las zonas de transición justa, es decir, el 90 por ciento del total. En la primera fue el 69 por ciento de los municipios y en la segunda el 86 por ciento, lo que «representa la tendencia general en las zonas de transición justa», señaló la directora general de Ciuden, Yasodhara López.

López destacó que, en el caso de la provincia de León, desde el año 2022, han sido casi 26.500 los asistentes a los más de 300 espectáculos que se han programado en las zonas de transición justa. Están previstas 167 actuaciones hasta el 30 de junio de 2026.

En la actualidad, 174 municipios de transición justa, es decir, el 88 por ciento del total, participan en Dinamiz-ARTj. En estos ayuntamientos se van a desarrollar más de un millar de actuaciones de música, teatro, magia o danza con el objetivo de dinamizar la vida cultural y generar empleo en los territorios afectados por el cierre de minas y centrales térmicas.

“Queremos seguir sumando ayuntamientos y artistas a la programación de Dinamiz-ARTj y estamos convencidos de que, de cara a la cuarta edición, mejoraremos las cifras en León, tanto de espectáculos programados como de público”, ha comentado la directora general de CIUDEN. Yasodhara López también ha destacado la contribución de este programa en el apoyo a las carreras artísticas de los artistas de zonas de transición justa que ven en Dinamiz-ARTj un “impulso a sus carreras, una oportunidad de desarrollarse, de adquirir experiencia y conocimiento, y poder ejercer su labor en los territorios en los que nacieron”.

